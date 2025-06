Từ ngày 1.7, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam sẽ chính thức ngừng bán mới hàng loạt sản phẩm hiện hành, đặc biệt là các sản phẩm liên kết đầu tư và quyền lợi bổ trợ không còn phù hợp với Nghị định 46/2023 của Chính phủ.

Chẳng hạn, Công ty bảo hiểm Chubb Life thông báo ngừng triển khai hàng loạt sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm bổ trợ. Theo thông báo, ngày 30.6 là ngày cuối cùng công ty này sẽ nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho các sản phẩm ngừng triển khai kể từ ngày 1.7.

Nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sẽ bị ngừng bán từ ngày 1.7 ẢNH: TNO

Đối với các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đã nộp nhưng chưa được phát hành hợp đồng bảo hiểm trước ngày 1.7 Chubb Life sẽ hoàn lại phí bảo hiểm (nếu có) theo quy định pháp luật. Ngoài ra, ngày 30.6 cũng sẽ là hạn chót Chubb Life chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm mới đồng thời bổ sung, tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ trợ. Công ty sẽ gia hạn hiệu lực với những sản phẩm bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm là một năm. Đối với các hợp đồng bảo hiểm đã ký kết và đang có hiệu lực, công ty này cam kết hợp đồng bảo hiểm sẽ tiếp tục được thực hiện đầy đủ các quyền lợi như đã cam kết, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.

Tương tự, Công ty bảo hiểm AIA cũng thông báo về việc sẽ ngừng triển khai một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ 1.7 như sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Phúc trọn đời ưu việt; bảo hiểm liên kết chung Trọn vẹn cân bằng; liên kết chung Khỏe trọn vẹn; liên kết đơn vị Đầu tư Thịnh vượng...

Generali Việt Nam vừa thông báo dừng triển khai một số sản phẩm bảo hiểm gồm sản phẩm chính VITA - Sống tự tin, VITA - Sống lạc quan, VITA - Đầu tư như ý, VITA - Cho con, VITA - Doanh Nghiệp Như Ý, VITA – An vui như ý, VITA – Điểm tựa ngày mai và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đính kèm... Đối với các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đã nộp và đóng đủ phí tạm tính trước ngày 1.7, Generali vẫn sẽ tiếp nhận hoàn tất các yêu cầu thẩm định theo thời gian trong thư báo gửi khách hàng.

Dai-ichi Life cũng thông báo ngừng triển khai một số sản phẩm bảo hiểm khai thác qua kênh đại lý truyền thống gồm: các sản phẩm chính bảo hiểm Liên kết chung An tâm song hành, bảo hiểm Liên kết đơn vị An thịnh đầu tư, An phúc hưng thịnh toàn diện, Sản phẩm bảo hiểm hưu trí An nhàn hưu trí, Sản phẩm bảo hiểm hưu trí Hưng nghiệp hưu trí, Ichi Care, Ichi An Tâm và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm...

Theo Nghị định 46/2023 của Chính phủ hướng dẫn luật Kinh doanh bảo hiểm, từ ngày 1.7, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chỉ được bao gồm quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, không được gộp chung hoặc đính kèm các quyền lợi bổ sung như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, viện phí....