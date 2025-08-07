Bảo hiểm nhân thọ sát cánh với khách hàng trong những lúc khó khăn nhất

Sáng 7.8, báo Tuổi trẻ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức tọa đàm "Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm". Những câu chuyện chia sẻ từ khách hàng cho thấy cùng với đà tăng trưởng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đang nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ, đặc biệt là trong công tác chi trả quyền lợi.

An tâm khi bị bệnh hiểm nghèo

Tại tọa đàm, chị Trần Thị Thúy Phượng, một khách hàng tại TP.HCM chia sẻ: Trước đây, chị luôn từ chối những lời mời tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) vì khi nghe những thông tin không hay như đóng tiền thì dễ lấy ra thì khó. Sau đó, khi em gái trở thành nhân viên bảo hiểm và tiếp tục thuyết phục thì chị tham gia, ký hợp đồng bảo hiểm vào tháng 3.2018. Đến tháng 7.2018, khi khám sức khỏe định kỳ theo chế độ của cơ quan phát hiện ung thư tuyến giáp. Chị như "đất trời sụp đổ", hoang mang, lo lắng. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, tìm hiểu và chị tiến hành điều trị. Chị lo lắng vì tưởng phải tốn rất nhiều chi phí chữa bệnh nhưng nhờ có bảo hiểm y tế kèm BHNT nên không phải vay mượn. Hơn nữa, đến tháng 2.2019, chị nhận được khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm thì "rất bất ngờ" vì được chi trả theo mệnh giá hợp đồng mà không phải chỉ được bồi thường số tiền khi phẫu thuật. Điều này giúp chị an tâm xin nghỉ làm để có thời gian dưỡng bệnh và chăm sóc sức khỏe, không lo về tài chính khi phải điều trị cách ly dài ngày. Từ can ngăn, đến nay chồng chị Phượng đã ủng hộ việc mua BHNT, đồng thời khuyến khích nhiều người thân trong gia đình tham gia.

Chị Trần Thị Thúy Phượng chia sẻ nhờ có bảo hiểm nhân thọ mà an tâm điều trị bệnh ẢNH: CTV

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hiếu (TP.HCM) năm nay 64 tuổi cho biết, cuối tháng 4.2022, ông được con mua một hợp đồng BHNT kèm thẻ sức khỏe. Năm 2023, ông phát hiện có khối u thận trái. Ông phải thực hiện nhiều ca mổ để điều trị ròng rã 2 tháng trời. Chi phí hàng chục triệu đồng cho mỗi ca mổ, tái khám. Năm 2024, ông tiếp tục được chẩn đoán tế bào ung thư đã di căn lên phổi. Ban đầu, bác sĩ khuyến nghị sử dụng thuốc điều trị với chi phí hơn 30 triệu đồng mỗi tháng - chi phí này được bảo hiểm y tế hỗ trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do công ty bảo hiểm chi trả. Sau đó, ông chuyển sang phương pháp truyền miễn dịch bằng thuốc Keytruda với chi phí 65 triệu đồng mỗi 3 tuần. Gia đình như được trao thêm ánh sáng hy vọng khi công ty bảo hiểm nhanh chóng duyệt chi trả khoản tiền này chỉ sau 7 ngày. Tổng cộng từ cuối tháng 6.2023 ông được nhận quyền lợi bảo hiểm đến nay là 275,7 triệu đồng và còn tiếp tục chi trả chi phí điều trị trong thời gian tới mỗi 3 tuần 65 triệu đồng (hạn mức thẻ sức khỏe 250 triệu đồng/năm). Theo ông, nếu không có BHNT thì khả năng chi trả của gia đình không kịp khi chi phí điều trị ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu kể về câu chuyện điều trị bệnh với việc chi trả quyền lợi kịp thời của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ẢNH: CTV

Có bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe được chăm sóc tốt hơn

Tham gia tọa đàm, TS-BS Nguyễn Ngọc Tuấn, Giảng viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, chi phí để điều trị bệnh ngày càng tăng cao. Nguyên nhân không chỉ do lạm phát mà vì có nhiều trang thiết bị, kỹ thuật mới để giúp điều trị tốt cũng khiến chi phí tăng hơn, vượt mức chi trả của nhiều người bệnh. Bảo hiểm (BH) y tế là một cứu cánh, giống như một cái khiên đầu tiên để giúp người bệnh trong cuộc sống. Tuy nhiên, BH y tế cho toàn dân vẫn có những khoảng trống như một số loại thuốc điều trị về ung thư, bệnh mãn tính không được chi trả hết. Hay BH y tế chỉ chi trả chi phí điều trị nhưng nhiều người bệnh cần phải có thời gian nghỉ dưỡng. Khi đó thu nhập bị mất cộng thêm chi phí khám bệnh… thì ai chi trả? Nếu người nào có BHNT thì điều này như một cái lưới thứ 2, giúp cho người bệnh an tâm, giúp người bệnh lựa chọn được phương pháp điều trị tốt hơn. Bên cạnh đó, người không có BHNT thì đa phần không có điều kiện và đôi khi bỏ qua vấn đề sức khỏe và chỉ khi bệnh nặng mới điều trị. Còn người mua BHNT thì quan tâm hơn đến sức khỏe, có khám định kỳ… Đây là bước đầu tiên để tầm soát, phát hiện bệnh sớm. Có những thời điểm vàng trong phát hiện và điều trị bệnh, nếu bỏ qua thì diễn biến bệnh xấu hơn và chi phí điều trị nhiều hơn.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã nỗ lực trong việc chi trả quyền lợi minh bạch, kịp thời cũng như đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ... ẢNH: CTV

Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường bảo hiểm duy trì mức tăng trưởng ổn định, với tổng doanh thu phí bảo ước đạt 114.800 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu phí BHNT toàn thị trường ước đạt hơn 72.090 tỉ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; số lượng hợp đồng mới tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Song song đó, các doanh nghiệp BHNT đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 28.890 tỉ đồng cho khách hàng.

Ông Dũng nhấn mạnh: Số lượng hợp đồng BHNT mới tăng mạnh thể hiện niềm tin của khách hàng về ngành bảo hiểm đã gia tăng. Đồng thời thể hiện nhận thức của nhiều khách hàng về sự bảo vệ của BHNT tăng cao. Ông cũng nhìn nhận hợp đồng BHNT có độ phức tạp cao vì liên quan đến tài chính, sức khỏe và đầu tư. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã thực hiện đơn giản hóa sản phẩm, cơ cấu lại sản phẩm làm sao thuận tiện cho nhu cầu khách hàng. Song song đó, nhiều doanh nghiệp cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để rút ngắn quy trình chi trả, thậm chí có hồ sơ được xử lý chỉ trong vòng một ngày. Phía Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước luôn làm sao để tăng cường sự minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người tham gia. Tất cả sản phẩm BHNT được bán ra trên thị trường đều được phê duyệt, để người dân được hưởng thụ sản phẩm BH với mức phí phù hợp, kể cả phí hoa hồng cho đại lý cũng được quy định chi tiết...