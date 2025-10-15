Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Vietlott hỗ trợ 3 tỉnh miền Bắc sau bão số 11

Lê Nam
Lê Nam
15/10/2025 19:11 GMT+7

Ngày 14.10.2025, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng Quỹ Tâm Tài Việt đã trao 2,3 tỉ đồng hỗ trợ 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Cao Bằng khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra.

Tại Thái Nguyên, đoàn công tác do ông Phạm Ngọc Tú - Tổng giám đốc Vietlott dẫn đầu đã trao 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhằm hỗ trợ người dân mua vật liệu sửa chữa nhà cửa, phục hồi công trình dân sinh, trường học và hạ tầng thiết yếu.

Ngoài ra, đoàn còn trao 200 triệu đồng để tài trợ mua sắm thiết bị, dụng cụ học tập cho Trường Tiểu học Cam Giá (phường Gia Sàng) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì (xã Na Rì). Đây là hai điểm trường chịu thiệt hại nặng nề sau bão.

Vietlott hỗ trợ 3 tỉnh miền Bắc sau bão số 11- Ảnh 1.

Thay mặt Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Tổng giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại Bắc Ninh, VietlottQuỹ Tâm Tài Việt tiếp tục trao 1 tỉ đồng hỗ trợ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Phạm Ngọc Tú chia sẻ: "Vietlott mong muốn góp phần san sẻ khó khăn cùng người dân, tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, các tỉnh sẽ sớm khôi phục đời sống, ổn định sản xuất và phát triển bền vững".

Vietlott hỗ trợ 3 tỉnh miền Bắc sau bão số 11- Ảnh 2.

Thay mặt Quỹ Tâm Tài Việt, Tổng giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú trao 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Cam Giá mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập

Cùng ngày, đoàn công tác khác của Vietlott do ông Đào Đình Thi - Phó tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã trao 500 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, đồng thời tặng 100 triệu đồng cho Trường THCS Hợp Giang để khắc phục thiệt hại cơ sở vật chất, phục vụ công tác dạy và học sau bão.

Sau gần 14 năm hình thành và phát triển, Vietlott đã đóng góp hơn 14.000 tỉ đồng vào ngân sách địa phương; cùng Quỹ Tâm Tài Việt và người trúng thưởng tài trợ hơn 89 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, trao học bổng và tặng bảo hiểm sức khỏe cho người dân khó khăn.

