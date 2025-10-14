Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Việt Nam là thị trường trọng điểm của Korean Air

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/10/2025 19:28 GMT+7

Đại diện hãng hàng không lớn hàng đầu Hàn Quốc khẳng định, Việt Nam là thị trường tăng trưởng trọng điểm của Korean Air.

Ngày 14.10, tại buổi gặp gỡ báo chí trong và ngoài nước ở TP.HCM, bà Kyoung Hee Kang - Giám đốc quốc gia của Korean Air tại Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, hãng đã vận chuyển hơn 374.000 lượt hành khách giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Korean Air khai thác 5 điểm đến ở Việt Nam gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc, cao nhất trong toàn mạng lưới Đông Nam Á.

Trong đó, tuyến TP.HCM - Seoul (Incheon) tiếp tục là đường bay nhộn nhịp nhất, trong khi các tuyến tăng trưởng nhanh nhất trong là Phú Quốc - Seoul (Incheon) và Cam Ranh - Seoul (Incheon). Tính đến nay, Korea Air đã có 56 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Korean Air chở nhiều hàng xuất khẩu giá trị cao từ Việt Nam: bán dẫn, linh kiện...- Ảnh 1.

Bà Kyoung Hee Kang - Giám đốc quốc gia của Korean Air tại Việt Nam

ẢNH: H.H

Đến nay, Korean Air ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ ở cả mảng hành khách lẫn hàng hóa tại Việt Nam, đưa quốc gia này trở thành thị trường lớn nhất của hãng tại khu vực Đông Nam Á về số điểm đến, lưu lượng hành khách và sản lượng hàng hóa. Tại Hà Nội, Korean Air đang vận hành điểm khai thác hàng hóa lớn nhất trong mạng lưới Đông Nam Á với tần suất 11 chuyến/tuần, vận chuyển khoảng 50.000 tấn hàng xuất khẩu trong năm 2024. Tại TP.HCM, hãng khai thác ba chuyến hàng hóa và 21 chuyến chở khách mỗi tuần. Kết hợp với năng lực vận chuyển hàng ngày qua khoang hành lý của các chuyến bay chở khách, năm 2024, hãng xử lý khoảng 16.000 tấn hàng xuất khẩu từ TP.HCM.

Korean Air chở nhiều hàng xuất khẩu giá trị cao từ Việt Nam: bán dẫn, linh kiện...- Ảnh 2.

Các lãnh đạo của Korean Air tại Việt Nam

ẢNH: H.H

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực qua Korean Air từ Việt Nam tập trung nhiều hàng hóa có giá trị cao như chất bán dẫn, điện thoại di động, linh kiện điện tử. Bên cạnh đó là các mặt hàng tiêu dùng như dệt may và nông sản tươi. "Chúng tôi cũng đang mở rộng vận chuyển cho các lĩnh vực mới nổi như thương mại điện tử và linh kiện phục vụ ngành năng lượng tái tạo, trong đó có pin năng lượng mặt trời", đại diện Korean Air cho hay.

Korean Air là thành viên sáng lập của liên minh hàng không SkyTeam có 18 thành viên. Đại diện Korean Air cho biết, Vietnam Airlines cũng là một trong 18 thành viên đó và hiện là đối tác tin cậy của hãng bay.

Xem thêm bình luận