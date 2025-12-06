Hai cao tốc tại Lạng Sơn và Cao Bằng 'chạy nước rút' thông tuyến vào 19.12

Trong 2 ngày 4 - 5.12, đoàn công tác của Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã đi kiểm tra tình hình triển khai 2 dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dự kiến sẽ thông tuyến 50 km vào 19.12 ẢNH: BÍCH LIÊN

Tại dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, trên phạm vi 59,2 km chiều dài tuyến, các nhà thầu đã huy động 2.754 nhân sự, 1.241 thiết bị và triển khai 147 mũi thi công trên 4 gói thầu. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 3.900/4.572 tỉ đồng, tương đương 85,3% sản lượng theo kế hoạch thông tuyến.

Dù vậy, tiến độ thực hiện dự án vẫn chịu nhiều thách thức do vướng mắc mặt bằng, thiếu vị trí đổ thải, biến động vật liệu và thời tiết bất lợi.

Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết giá vật liệu tại nhiều mỏ hiện cao hơn so với mức giá do Sở Xây dựng công bố, tác động đến việc tập kết và triển khai thi công trên toàn tuyến.

Thời tiết tại khu vực Đông Bắc năm nay diễn biến bất thường, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 với tần suất 15 - 20 ngày mưa mỗi tháng, gây khó khăn lớn cho thi công đào, đắp.

Thi công các đoạn trên cao ẢNH: BÍCH LIÊN

Dự kiến, dự án sẽ thông tuyến 50 km (trong đó tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng thông 37 km; tuyến nhánh rẽ cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam thông 13 km) trước ngày 19.12 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Nhà đầu tư cũng kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo quyết liệt các địa phương và sở, ngành liên quan tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật còn lại trước ngày 10.12; bàn giao đầy đủ các vị trí bãi đổ thải theo đúng thời hạn để phục vụ tổ chức thi công.

Tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, các đợt bão lũ đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thi công, gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng cho các nhà đầu tư và nhà thầu. Thời gian thi công thực tế trong năm 2025 tính từ mốc bàn giao mặt bằng 30.3.2025, chỉ được khoảng 3 tháng.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cũng dự kiến thông tuyến cơ bản trước 19.12 ẢNH: BÍCH LIÊN

Hiện khối lượng thi công sau giai đoạn mưa lũ đã được đẩy mạnh để bù đắp tiến độ. Toàn công trường hiện huy động hơn 3.000 nhân lực và hơn 1.400 máy móc thiết bị, triển khai đồng loạt tại nhiều mũi thi công. Đến thời điểm hiện tại, giá trị sản lượng đạt 5.817/6.828 tỉ đồng, tương đương hơn 85% kế hoạch thông tuyến giai đoạn 1.

Dự án cơ bản đảm bảo trước ngày 19.12 sẽ thông toàn bộ nền, mặt đường trên tuyến chính 85/93 km (trừ một số vị trí bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và các cầu bổ sung).

Đến trước tết Nguyên đán 2026, nhà đầu tư phấn đấu thông tuyến trên lớp bê tông nhựa khoảng 44 km, thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm khoảng 45 km, thông tuyến trên nền đường K95, K98 khoảng 4 km (trừ các cầu phát sinh)...