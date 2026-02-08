Sớm để nhân dân thụ hưởng thành quả Đại hội XIV

Lấy người dân làm trung tâm

Theo Thủ tướng, Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV.

Chương trình hành động gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đặc biệt 3 phụ lục với các nhiệm vụ cụ thể, mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến nhân dân.

Đặc biệt, Chương trình hành động nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo tại hội nghị

"Với nguyên tắc Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH", Thủ tướng khẳng định.

Báo cáo chuyên đề về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh quan điểm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở và phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN nhấn mạnh tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, năng lực sáng tạo của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới công tác cán bộ, thu hút nhân tài

Báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng cho hay, Đại hội XIV thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nội dung công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới với 100 nhiệm vụ trong chương trình hành động.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài báo cáo tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở.

Cùng đó, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về các nhiệm vụ cụ thể, theo ông Lê Minh Hưng, trong tổ chức bộ máy, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, TAND tối cao, Viện KSND tối cao tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, trách nhiệm giữa T.Ư và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương, hoàn thành tháng 6.2026.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của T.Ư; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, hoàn thành trong năm 2026.

Về công tác cán bộ, Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, hoàn thành trong tháng 6.2026…