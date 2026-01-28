Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng

Sáng 28.1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1.2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đại hội XIV diễn ra từ ngày 19 - 23.1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: TTXVN

Về công tác nhân sự, báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đại hội thông qua danh sách giới thiệu 199 nhân sự để bầu được 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức; đồng thời thông qua danh sách giới thiệu 29 nhân sự để bầu được 20 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV theo hướng dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh.

Tại Hội nghị Trung ương 8, 10, 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch với 200 nhân sự, gồm 171 nhân sự quy hoạch ủy viên Trung ương Đảng chính thức; 29 nhân sự quy hoạch ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Tại Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Trong đó, yêu cầu cụ thể về quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự và định hướng phân bổ cơ cấu, số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIV. Thống nhất rất cao về số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định theo Quy chế bầu cử Đại hội.

Tại Hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thống nhất và biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (chính thức và dự khuyết; tái cử và tham gia lần đầu; trường hợp đặc biệt).

Về kết quả bầu cử, Đại hội thông qua danh sách bầu 199 ủy viên chính thức, bầu được 180 ủy viên chính thức; danh sách 29 ủy viên dự khuyết, bầu được 20 ủy viên dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ngày 23.1 đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 người lần đầu tham gia. Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV.

Ban Bí thư gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công và 3 Ủy viên do Trung ương bầu, gồm Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV có 23 thành viên do ông Trần Sỹ Thanh làm chủ nhiệm.

Đại biểu đại hội Đảng trẻ nhất 29 tuổi

Đại hội triệu tập 1.586 đại biểu, trong đó có 163 đại biểu đương nhiên, 353 đại biểu được bầu và 1.070 đại biểu được chỉ định. Đại biểu đương nhiên gồm các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII còn đương nhiệm, gồm 145 Ủy viên chính thức và 18 Ủy viên dự khuyết.

Về trình độ, hơn 82% đại biểu có học vị sau đại học; gần 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Tuổi trung bình của đại biểu là 51,8, người trẻ nhất 29 tuổi và cao tuổi nhất 69 tuổi.

Đại hội có thêm 205 khách mời trong nước và 111 khách mời quốc tế là đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Đại hội cũng nhận được 898 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại hội nghị, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh năm 2026 là thời điểm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là năm có ý nghĩa định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đòi hỏi quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Ông đề nghị đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng trong thời đại số, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, công tác tuyên truyền cần gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, nhất là trên không gian mạng.