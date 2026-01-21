Đại hội XIV của Đảng rút ngắn 1,5 ngày làm việc, bế mạc chiều 23.1

Theo đó, trong buổi họp báo trước Đại hội XIV của Đảng, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25.1.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, trong quá trình diễn ra Đại hội, với nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm.

Ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: TTXVN

Tại phiên làm việc chiều 21.1, ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng trình bày dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23.1.

Ngày 21.1, Đại hội XIV của Đảng làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội. Trong phiên buổi sáng, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương...

Buổi chiều, 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đảng ủy xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy phường Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh); Đảng ủy Bộ VH-TT-DL...

Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.