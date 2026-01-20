Quan điểm lớn về xây dựng quân đội trong văn kiện Đại hội XIV

Cuối giờ chiều 20.1, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời phỏng vấn báo chí ẢNH: TTXVN

Theo đại tướng, Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại và đặc biệt. Đại hội lần này, chúng ta không những đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, để mở ra một thời kỳ mới.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, đây là một thời khắc lịch sử chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam, vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Với khát vọng đó, đại hội lần này là một dấu mốc lớn để khẳng định nền tảng và là một cơ sở, một điều kiện để thực hiện khát vọng của nhân dân ta, cũng như mong muốn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong muốn cuối cùng của Người là làm sao để nước ta được độc lập, thống nhất, giàu mạnh, phồn vinh và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.

"Thông điệp Tổng Bí thư đọc sáng nay là thông điệp chúng ta xác định một sự vững tin, khát vọng mới, đồng thời đó là sự đột phá và hành động. Đây còn là thông điệp về kỷ cương, sáng tạo và thông điệp về đoàn kết, phát triển", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Về đổi mới rất quan trọng về phương pháp, phương thức để xây dựng văn kiện và tổng hợp rất khoa học, theo ông, 3 văn kiện (Báo cáo chính trị, Báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội và Báo cáo Xây dựng Đảng) được xây dựng thành một báo cáo trung tâm không chỉ là lời hiệu triệu, mà còn mang tính hành động rất cao, tính khả thi cao.

Chức năng quân đội trong kỷ nguyên mới

Đối với quân đội, theo đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, văn kiện Đại hội XIV của Đảng khi nói về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng quân đội nói riêng, bàn đến nhiều quan điểm lớn.

Gồm: quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; quan điểm xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ, hiện đại; quan điểm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Để cụ thể hóa quan điểm này, Đảng ta đưa ra những phương châm hành động rất rõ, đó là tiếp tục xây dựng quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, nhân dân ta.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm khu tác nghiệp của báo chí tại đại hội ẢNH: TTXVN

Đồng thời, phải tiếp tục xây dựng và lan tỏa hình ảnh, giá trị cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Đồng thời lần này, trong văn kiện, chức năng của quân đội tiếp tục được khẳng định rõ hơn trong kỷ nguyên mới đó là chức năng chiến đấu, chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất.

Từ quan điểm, mục tiêu xây dựng đó, chúng ta phải triển khai nhiều giải pháp, từ tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện; xây dựng đoàn kết, xây dựng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân.

"Tôi cho rằng, để hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Phiên họp lần thứ 15 của Quân ủy Trung ương về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và "5 vững", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu.

Cụ thể, ông chỉ rõ, cần kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Phương châm "5 vững" đó là chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững.