Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lựa chọn sĩ quan ưu tú bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Công an cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19 - 25.1 với số lượng đại biểu, khách mời trong nước, quốc tế và phóng viên dự, đưa tin tăng cao so với các kỳ đại hội trước, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) Bộ Công an, thành viên Tiểu ban An ninh đại hội, đã chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa và phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát toàn diện nơi ăn ở, sinh hoạt của đại biểu, các tuyến đường di chuyển và địa điểm tổ chức đại hội.

Lực lượng Đặc nhiệm của K01 tổ chức tập huấn võ thuật và các kỹ năng đặc nhiệm nâng cao phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng ẢNH: HẢI ĐƯỜNG

Đồng thời, tham mưu xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn theo yêu cầu "toàn diện, chặt chẽ", với phương châm "kiên quyết không để bị động, bất ngờ dù là nhỏ nhất".

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh K01, cho biết cơ quan này đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng và phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Diễn tập phương án kỹ thuật bảo vệ phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng ẢNH: HẢI ĐƯỜNG

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm bảo vệ các kỳ đại hội trước và nhiều sự kiện chính trị gần đây, K01 đã ban hành 3 kế hoạch, 2 phương án và triển khai đồng bộ trong toàn lực lượng.

Đến nay, K01 đã triển khai bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ tham dự đại hội đảng các cấp và các hoạt động chuẩn bị đại hội; đồng thời hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho công an nhiều địa phương theo đề nghị.

Lực lượng đặc nhiệm của K01 trong lễ ra quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thiếu tướng Hùng cho hay, K01 cũng tham mưu Tiểu ban An ninh ban hành phương án thiết kế, in ấn, quản lý thẻ, phù hiệu và phương án kiểm tra an ninh các địa điểm tổ chức, phục vụ đại hội.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (thuộc K01) đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án kiểm soát an ninh tại hội trường đại hội và toàn bộ khu vực, địa điểm có liên quan.

Khối nam sĩ quan bảo vệ tiếp cận K01 trong lễ ra quân ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, cho biết đơn vị đã luyện tập và diễn tập phương án xử lý tình huống và xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện tiếp cận, bảo vệ mục tiêu theo mô hình khép kín, nhiều vòng, nhiều lớp.

Cạnh đó, đơn vị cũng lựa chọn, trưng dụng các sĩ quan ưu tú, cán bộ có nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ, tổ chức tập huấn và phân công nhiệm vụ theo từng tổ, đội cụ thể.

Thời gian đến ngày khai mạc đại hội không còn nhiều, K01 sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch bảo vệ và tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống nghiệp vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi tình huống.