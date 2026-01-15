Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, việc sở hữu một tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) quốc tế đang trở thành lợi thế quan trọng giúp người học nâng cao năng lực quản lý và bứt phá sự nghiệp.

Chương trình liên kết đào tạo MBA giữa Đại học Gloucestershire (UoG - Vương quốc Anh) và Trường đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (TUEBA) chính thức triển khai tại Việt Nam, mang đến cơ hội học tập chuẩn Anh quốc ngay trong nước.

Đại học Gloucestershire là trường đại học uy tín tại Vương quốc Anh với hơn 180 năm lịch sử, nổi bật với các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, được kiểm định nghiêm ngặt và công nhận toàn cầu.

MBA quốc tế - Bằng thạc sĩ Anh quốc ngay tại Việt Nam- Ảnh 1.

Đại học Gloucestershire - Anh quốc

Trường đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh là đơn vị đào tạo có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế - quản trị, nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình hợp tác quốc tế chất lượng cao.

Chương trình được Viện Xúc tiến phát triển giáo dục - đại diện của UoG, phối hợp, hỗ trợ vận hành, đảm bảo chất lượng đào tạo và hỗ trợ toàn diện cho học viên.

Điểm nổi bật của chương trình:

  • Bằng Thạc sĩ do Đại học Gloucestershire cấp
  • Nội dung học chuẩn quốc tế, gắn với thực tiễn Việt Nam
  • Thời gian học linh hoạt - phù hợp với người đi làm
  • Học tại Việt Nam - tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu quả

Ưu đãi đặc biệt:

Học bổng lên tới 20% học phí toàn khóa, số lượng có hạn - ưu tiên hồ sơ đầu tiên

Tìm hiểu thêm khóa học: https://gloucestershire.edu.vn/

MBA quốc tế TUEBA Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Mba Trường đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Đại học Gloucestershire
