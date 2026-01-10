Trực thăng của quân đội, công an xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 10.1, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng
Các khối sĩ quan cảnh sát, công an, cảnh vệ, PCCC, an ninh cơ sở... tiến qua lễ đài
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Khung cảnh trước khi tổ bay xuất phát từ sân bay Gia Lâm. Các phi công và tổ bay tham gia được lựa chọn đều có nhiều kinh nghiệm, số giờ bay tích lũy cao và từng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặc biệt thời gian qua
ẢNH: HẢI LONG
Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng và đoàn khách quốc tế gồm các xe đặc chủng mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa năng, xe cơ giới đặc chủng...
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Đây là những loại xe có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, hệ thống vũ khí tác chiến tiên tiến, thể hiện sự vượt trội về công nghệ và tính chiến đấu trong thực hiện đấu tranh, phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Những bài biểu diễn khí công, công phá, bắn súng của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Bình luận (0)