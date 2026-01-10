Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trực thăng của quân đội, công an xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Đình Huy - Trần Cường
10/01/2026 12:15 GMT+7

Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng có sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an; trực thăng quân đội, xe chống khủng bố, xe bọc thép...

Sáng 10.1, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Trực thăng của quân đội, công an xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Lễ xuất quân gồm 2 phần: duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện đặc chủng của Bộ Công an và lực lượng trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) và báo cáo kết quả huấn luyện các nội dung thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự.

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 2.

Xe chỉ huy dẫn đầu đội hình do thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, đại diện cho các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tiến qua lễ đài.

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Các khối sĩ quan cảnh sát, công an, cảnh vệ, PCCC, an ninh cơ sở... tiến qua lễ đài

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 10.

Đội hình trực thăng của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) bay qua lễ đài

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 11.

Các máy bay xuất phát từ sân bay Gia Lâm, bay qua khu vực đường Lê Quang Đạo, trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nơi tổ chức lễ xuất quân

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.
- Ảnh 15.

Khung cảnh trước khi tổ bay xuất phát từ sân bay Gia Lâm. Các phi công và tổ bay tham gia được lựa chọn đều có nhiều kinh nghiệm, số giờ bay tích lũy cao và từng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặc biệt thời gian qua

ẢNH: HẢI LONG


- Ảnh 16.

Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 17.
- Ảnh 18.
- Ảnh 19.

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng và đoàn khách quốc tế gồm các xe đặc chủng mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa năng, xe cơ giới đặc chủng...

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 20.

Khối xe bọc thép chống đạn, xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 21.
- Ảnh 22.

Đây là những loại xe có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, hệ thống vũ khí tác chiến tiên tiến, thể hiện sự vượt trội về công nghệ và tính chiến đấu trong thực hiện đấu tranh, phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

- Ảnh 23.
- Ảnh 24.
- Ảnh 25.
- Ảnh 26.

Những bài biểu diễn khí công, công phá, bắn súng của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tin liên quan

Lực lượng tinh nhuệ cùng dàn khí tài hiện đại diễn tập phục vụ Đại hội Đảng

Lực lượng tinh nhuệ cùng dàn khí tài hiện đại diễn tập phục vụ Đại hội Đảng

Lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát..., cùng loạt phương tiện, thiết bị hiện đại thuộc Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội xuất hiện tại buổi tổng duyệt Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 8.1.

Khám phá thêm chủ đề

quân đội công an Đại hội XIV của Đảng Bộ Công an Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận