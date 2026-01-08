Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lực lượng tinh nhuệ cùng dàn khí tài hiện đại diễn tập phục vụ Đại hội Đảng

Tuấn Minh - Trần Cường
08/01/2026 11:55 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát..., cùng loạt phương tiện, thiết bị hiện đại thuộc Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội xuất hiện tại buổi tổng duyệt Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 8.1.

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 1.

Buổi tổng duyệt bắt đầu đúng 8 giờ sáng 8.1 tại đường Lê Quang Đạo, trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (P.Từ Liêm, Hà Nội). Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 2.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 3.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 4.

Trong nội dung diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng, đi đầu là xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Xe chỉ huy CSGT có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam; phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 5.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 6.

Xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 7.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 8.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 9.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 10.

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cùng khối xe đặc chủng chống bạo loạn

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 11.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 12.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 13.

Các nữ cảnh vệ trên chiếc Chevrolet Suburban 

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 14.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 15.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 16.

Khối sĩ quan bảo vệ tiếp cận thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia duyệt đội ngũ. Đây là lực lượng trực chiến 24/7, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa điểm diễn ra đại hội và nơi lưu trú của đại biểu

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 17.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 18.

Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 19.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 20.
Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 21.

Tham gia buổi diễu hành duyệt đội ngũ còn có các khối Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, nữ CSGT... Khoảng một tháng qua, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội đã luyện tập, duyệt đội ngũ phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 22.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đây là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt với chức năng huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng tinh nhuệ và khí tài hiện đại bảo vệ đại hội đảng lần thứ XIV - Ảnh 23.

Kết thúc buổi tổng duyệt là màn đồng diễn các thế võ của lực lượng Cảnh sát cơ động. Lễ xuất quân sẽ diễn ra vào ngày 10.1 cũng tại quảng trường - sân vận động quốc gia Mỹ Đình (P.Từ Liêm, Hà Nội)

ẢNH: TUẤN MINH


