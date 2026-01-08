Lực lượng tinh nhuệ cùng dàn khí tài hiện đại diễn tập phục vụ Đại hội Đảng

Trong nội dung diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng, đi đầu là xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Xe chỉ huy CSGT có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam; phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước
ẢNH: TUẤN MINH
Xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm
ẢNH: TUẤN MINH
Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cùng khối xe đặc chủng chống bạo loạn
ẢNH: TUẤN MINH
Các nữ cảnh vệ trên chiếc Chevrolet Suburban
ẢNH: TUẤN MINH
Khối sĩ quan bảo vệ tiếp cận thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia duyệt đội ngũ. Đây là lực lượng trực chiến 24/7, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa điểm diễn ra đại hội và nơi lưu trú của đại biểu
ẢNH: TUẤN MINH
Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
ẢNH: TUẤN MINH
Tham gia buổi diễu hành duyệt đội ngũ còn có các khối Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, nữ CSGT... Khoảng một tháng qua, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội đã luyện tập, duyệt đội ngũ phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
ẢNH: TUẤN MINH
