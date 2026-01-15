Giữa biển khơi, cán bộ chiến sĩ DK1 hướng về Đại hội XIV của Đảng

Trong khí thế thi đua hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phát huy truyền thống Tiểu đoàn DK1 anh hùng

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang thiết bị. Các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực phát huy truyền thống Tiểu đoàn DK1 anh hùng: "Kiên cường dũng cảm; vượt mọi khó khăn; đoàn kết, kỷ luật; giữ vững chủ quyền", đồng thời làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Nhà giàn DK1/19 ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Quân chủng, Vùng 2 Hải quân, Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn DK1 đã phát động đợt thi đua cao điểm tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đợt thi đua với tinh thần "quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực", đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các nhà giàn. Trong đó, tập trung vào các nội dung thi đua như: thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chi bộ nhà giàn DK1/16 đoàn kết, thống nhất lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Cấp ủy, chỉ huy các nhà giàn cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ đại hội của Đảng; ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không quản gian khổ, hy sinh, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân tộc, là nguồn động lực to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn DK1/10, chia sẻ: "Chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào về những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó chính là động lực to lớn nhất giúp chúng tôi vững niềm tin vào Đảng, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua, với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lập thành tích cao nhất chào mừng thành công của đại hội".

Các chiến sĩ tăng cường trực quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, đảm bảo xử trí mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp diễn ra đại hội Đảng ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Còn ở nhà giàn DK1/8, đại úy Nguyễn Thành Khiêm, Chỉ huy trưởng nhà giàn, cho biết: "Đơn vị đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, động viên tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn nhà giàn, khu vực vùng biển quản lý; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, xử trí tốt các tình huống, không để bị bất ngờ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao".

Quán triệt, phổ biến công tác huấn luyện trên nhà giàn DK1/8 ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Từng có nhiều năm công tác trên các nhà giàn DK1, đại úy - quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Trung, khẩu đội trưởng nhà giàn DK1/14, tâm sự: "Cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của đất nước ngay cả giữa biển khơi, bản thân tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, sự nghiệp đổi mới của Đảng, của toàn dân tộc ta. Kỳ vọng sau đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại úy - quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Trung, khẩu đội trưởng nhà giàn DK1/14 ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Khao khát được cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc

Trung tá Nguyễn Đình Hiếu, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên nhà giàn DK1/16, cho biết, giữa biển khơi, việc phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy trở thành trung tâm gắn kết, là điểm tựa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

"Chúng tôi xác định rõ, chi bộ vững thì đơn vị vững, tư tưởng thông thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Xây dựng mỗi chi bộ trong sạch vững mạnh sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh", trung tá Hiếu nhấn mạnh.

Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương (bìa phải), công tác tại nhà giàn DK1/10, tự hào về chặng đường vẻ vang của Đảng

ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương, chiến sĩ trẻ công tác trên nhà giàn DK1/10 phấn khởi: "Tự hào được rèn luyện, bồi dưỡng trong môi trường quân đội, được đứng trong hàng ngũ của Đảng và công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc, tôi khao khát được cống hiến, đóng góp sức lực của mình cho Đảng, cho Tổ quốc thân yêu. Tôi xin gửi lời chúc năm mới đến đất liền và xin hứa không ngại gian khổ hy sinh, để góp phần gìn giữ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của đất nước".

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn DK1/10 ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Giữa trùng khơi thềm lục địa phía nam Tổ quốc, những ngày công tác tại nhà giàn DK1 đúng vào thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề trở thành quãng thời gian đáng nhớ với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Niềm tự hào được cống hiến và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc luôn là động lực để họ vững vàng nơi đầu sóng.