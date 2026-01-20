Thủ tướng thăm, động viên phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIV

Tại Trung tâm báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội XIV.
Theo Thủ tướng, báo chí luôn là lực lượng vất vả, do đó luôn phải ưu tiên cho hoạt động tác nghiệp của báo chí, cung cấp đầy đủ hạ tầng cho báo chí hoạt động, về đường truyền, điều kiện tác nghiệp, bảo đảm báo chí hoạt động thuận lợi nhất, nhằm thông tin đầy đủ về đại hội.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh những đột phá của đại hội lần này như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc đại hội: tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt. Đồng thời lưu ý, báo chí cần truyền tải được những nội dung chính rất nhiều điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo.
Theo Thủ tướng, báo cáo tại đại hội đã được tích hợp ngắn gọn, báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc cũng rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, tập trung vào những vấn đề phải hành động nhiều hơn. Thể hiện tính hành động, thể hiện tính thực tiễn, bám sát tình hình của Đảng, Nhà nước.
Tại Đại hội XIV có khoảng 600 phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tham gia tác nghiệp.
Báo chí tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của trung tâm báo chí đầy đủ, hiện đại với đường truyền internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về đại hội.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25.1, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".
Bình luận (0)