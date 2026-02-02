Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Bá Duy
Bá Duy
02/02/2026 15:29 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sáng 2.2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026), 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24.2.1930 - 24.2.2026), chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Dự buổi gặp mặt có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Phong, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo sở, ban ngành và đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Khánh Hòa quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu tại buổi gặp mặt

ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: Gần một thế kỷ qua, mỗi mùa xuân của đất nước đều in đậm dấu ấn bản lĩnh, trí tuệ và sứ mệnh lãnh đạo của Đảng.

"Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước có được như ngày hôm nay là kết quả của 96 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng; là kết quả của 40 năm đổi mới", Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định.

Ông Thành cũng nhấn mạnh: "Với sứ mệnh lịch sử to lớn, Đại hội XIV là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước; là đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Khánh Hòa quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Ông Nghiêm Xuân Thành, trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Minh, đảng viên Đảng bộ phường Bảo An

ẢNH: BÁ DUY

Trải qua 96 năm, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử. Năm 2025 là một năm đầy ắp những sự kiện trọng đại, những chuyển biến mang tính bước ngoặt.

Năm 2025, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Đặc biệt ngay sau mưa lũ lịch sử, tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều chính sách hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khánh Hòa quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 55 năm và 40 năm tuổi Đảng

ẢNH: BÁ DUY

Tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, tiên phong triển khai bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công tác (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 1.7.2025. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện toàn diện, đồng bộ.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định: "Đối với Khánh Hòa, đây là thời cơ để bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Khánh Hòa quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại buổi gặp mặt

ẢNH: BÁ DUY

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa kêu gọi Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần cách mạng, mạnh dạn đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

"Khánh Hòa quyết tâm góp phần đưa những quyết sách Đại hội XIV của Đảng thành hiện thực sinh động, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới", ông Thành nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã trao huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên tiêu biểu, trong đó ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao huy hiệu 65 tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Minh, đảng viên Đảng bộ phường Bảo An.

