Khánh Hòa quy hoạch cồn Ngọc Thảo, Nhất Trí thành không gian xanh ven sông

Ngày 2.2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư cồn Ngọc Thảo và cồn Nhất Trí. Quyết định này thay thế hoàn toàn 2 quy hoạch cũ được phê duyệt năm 2009 và 2010.



Khu vực lập quy hoạch gồm cồn Ngọc Thảo, cồn Cù Lao, cồn Hải Đảo (phường Tây Nha Trang) và cồn Nhất Trí (phường Bắc Nha Trang), là các cồn nằm gần cửa biển cầu Trần Phú, giáp sông Cái Nha Trang. Quy mô diện tích 175,13 ha (92,34 ha đất liền và 82,79 ha mặt nước), dân số đến năm 2040 khoảng 9.771 người.

Cồn Ngọc Thảo, cồn Nhất Trí (Khánh Hòa) sẽ được quy hoạch theo hướng không gian xanh ven sông ẢNH: BÁ DUY

Quy hoạch xác định đây là khu đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang và khuyến khích tái phát triển khu vực ven sông Cái Nha Trang. Quan điểm quy hoạch là cải tạo và nâng cấp khu dân cư hiện trạng, bổ sung một số chức năng đô thị mới và tái định cư, phát triển công viên, trung tâm nghệ thuật nhằm nâng cấp giá trị cảnh quan khu vực cửa ngõ của sông Cái Nha Trang.

Đồng thời chỉnh trang toàn bộ không gian ven sông bằng dải cây xanh, loại bỏ tình trạng nhà ở lấn chiếm sông. Dải công viên tuyến ven sông được tổ chức đường giao thông dành cho xe đạp, đi bộ tiếp cận với các công trình nhà ở, dịch vụ ven sông. Khu vực ven sông tổ chức không gian ở thấp tầng và các trục xanh hướng ra khu vực mặt nước.

Cồn Nhất Trí (phường Bắc Nha Trang) nằm phía cửa biển cầu Trần Phú sẽ hình thành công viên công cộng

ẢNH: BÁ DUY

Về phân tầng chiều cao, nhóm đất nhà ở có mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao 15 tầng. Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ có mật độ tối đa 70%, tầng cao 20 tầng, tập trung tại các trục chính như đường 2 Tháng 4 và khu vực cầu Ngọc Thảo. Các công trình công cộng như trung tâm văn hóa, thể thao có mật độ tối đa 40%, tầng cao 3 tầng.

Phát triển mạnh hệ thống giao thông đường thủy trên sông Cái

Quy hoạch xác định 2 điểm nhấn kiến trúc chính. Tại cồn Nhất Trí, khu vực mũi phía đông hướng về cầu Trần Phú sẽ hình thành công viên công cộng kết hợp trung tâm biểu diễn nghệ thuật.

Tại cồn Ngọc Thảo, hình thành trung tâm hỗn hợp dịch vụ cao tầng kết hợp công viên ven sông Cái và công viên lõi đô thị.



Khuyến khích phát triển, tái định cư các hộ dân thuộc cồn Nhất Trí sang cồn Ngọc Thảo tại phía tây để tái thiết đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại, văn minh. Trong thời gian đó, tiếp tục quản lý khu dân cư hiện hữu theo hướng chỉnh trang đảm bảo hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khánh Hòa hy vọng quy hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và gia tăng giá trị cảnh quan, du lịch của Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, Khánh Hòa sẽ quy hoạch phát triển mạnh hệ thống giao thông đường thủy trên sông Cái, hình thành các tuyến du lịch, bến thuyền nhỏ kết nối khu vực cồn Nhất Trí, cồn Ngọc Thảo với khu bến Nha Trang, tạo thành mạng lưới du lịch - dịch vụ ven sông. Về giao thông đường bộ, đường 2 Tháng 4 là trục chính đô thị với quy mô 32 m, đường chính khu vực 23 m.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBND phường Bắc Nha Trang và UBND phường Tây Nha Trang có trách nhiệm công bố công khai nội dung quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ với đầu tư hạ tầng.