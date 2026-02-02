Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa quy hoạch cồn Ngọc Thảo, Nhất Trí thành không gian xanh ven sông

Bá Duy
Bá Duy
02/02/2026 13:51 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt quy hoạch cồn Ngọc Thảo và cồn Nhất Trí với định hướng chỉnh trang toàn bộ không gian ven sông bằng dải cây xanh, loại bỏ tình trạng nhà ở lấn chiếm sông.

Ngày 2.2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư cồn Ngọc Thảo và cồn Nhất Trí. Quyết định này thay thế hoàn toàn 2 quy hoạch cũ được phê duyệt năm 2009 và 2010.

Khu vực lập quy hoạch gồm cồn Ngọc Thảo, cồn Cù Lao, cồn Hải Đảo (phường Tây Nha Trang) và cồn Nhất Trí (phường Bắc Nha Trang), là các cồn nằm gần cửa biển cầu Trần Phú, giáp sông Cái Nha Trang. Quy mô diện tích 175,13 ha (92,34 ha đất liền và 82,79 ha mặt nước), dân số đến năm 2040 khoảng 9.771 người.

Khánh Hòa quy hoạch cồn Ngọc Thảo, cồn Nhất Trí thành không gian xanh ven sông - Ảnh 1.

Cồn Ngọc Thảo, cồn Nhất Trí (Khánh Hòa) sẽ được quy hoạch theo hướng không gian xanh ven sông

ẢNH: BÁ DUY

Quy hoạch xác định đây là khu đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang và khuyến khích tái phát triển khu vực ven sông Cái Nha Trang. Quan điểm quy hoạch là cải tạo và nâng cấp khu dân cư hiện trạng, bổ sung một số chức năng đô thị mới và tái định cư, phát triển công viên, trung tâm nghệ thuật nhằm nâng cấp giá trị cảnh quan khu vực cửa ngõ của sông Cái Nha Trang.

Đồng thời chỉnh trang toàn bộ không gian ven sông bằng dải cây xanh, loại bỏ tình trạng nhà ở lấn chiếm sông. Dải công viên tuyến ven sông được tổ chức đường giao thông dành cho xe đạp, đi bộ tiếp cận với các công trình nhà ở, dịch vụ ven sông. Khu vực ven sông tổ chức không gian ở thấp tầng và các trục xanh hướng ra khu vực mặt nước.

Khánh Hòa quy hoạch cồn Ngọc Thảo, cồn Nhất Trí thành không gian xanh ven sông - Ảnh 2.

Cồn Nhất Trí (phường Bắc Nha Trang) nằm phía cửa biển cầu Trần Phú sẽ hình thành công viên công cộng

ẢNH: BÁ DUY

Về phân tầng chiều cao, nhóm đất nhà ở có mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao 15 tầng. Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ có mật độ tối đa 70%, tầng cao 20 tầng, tập trung tại các trục chính như đường 2 Tháng 4 và khu vực cầu Ngọc Thảo. Các công trình công cộng như trung tâm văn hóa, thể thao có mật độ tối đa 40%, tầng cao 3 tầng.

Phát triển mạnh hệ thống giao thông đường thủy trên sông Cái

Quy hoạch xác định 2 điểm nhấn kiến trúc chính. Tại cồn Nhất Trí, khu vực mũi phía đông hướng về cầu Trần Phú sẽ hình thành công viên công cộng kết hợp trung tâm biểu diễn nghệ thuật. 

Tại cồn Ngọc Thảo, hình thành trung tâm hỗn hợp dịch vụ cao tầng kết hợp công viên ven sông Cái và công viên lõi đô thị.

Khuyến khích phát triển, tái định cư các hộ dân thuộc cồn Nhất Trí sang cồn Ngọc Thảo tại phía tây để tái thiết đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại, văn minh. Trong thời gian đó, tiếp tục quản lý khu dân cư hiện hữu theo hướng chỉnh trang đảm bảo hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khánh Hòa quy hoạch cồn Ngọc Thảo, cồn Nhất Trí thành không gian xanh ven sông - Ảnh 3.

Khánh Hòa hy vọng quy hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và gia tăng giá trị cảnh quan, du lịch của Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, Khánh Hòa sẽ quy hoạch phát triển mạnh hệ thống giao thông đường thủy trên sông Cái, hình thành các tuyến du lịch, bến thuyền nhỏ kết nối khu vực cồn Nhất Trí, cồn Ngọc Thảo với khu bến Nha Trang, tạo thành mạng lưới du lịch - dịch vụ ven sông. Về giao thông đường bộ, đường 2 Tháng 4 là trục chính đô thị với quy mô 32 m, đường chính khu vực 23 m.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBND phường Bắc Nha Trang và UBND phường Tây Nha Trang có trách nhiệm công bố công khai nội dung quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ với đầu tư hạ tầng.

Tin liên quan

Huế phê duyệt dự án xây cầu qua Cồn Hến 2.200 tỉ đồng

Huế phê duyệt dự án xây cầu qua Cồn Hến 2.200 tỉ đồng

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, với kinh phí 2.200 tỉ đồng.

Quy hoạch núi Cô Tiên ở Nha Trang hơn 1.300 ha

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa cồn Nhất Trí cồn Ngọc Thảo Nha Trang quy hoạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận