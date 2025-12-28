Quy hoạch đô thị Khánh Hòa: Đột phá từ phát triển kinh tế đêm

Tăng trưởng mới từ không gian đô thị biển

Là trung tâm du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng với mục tiêu xây dựng đô thị du lịch thông minh, văn minh và hiện đại, đồng thời khai thác hiệu quả kinh tế đêm như một động lực tăng trưởng mới. Đây được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ theo hướng trải nghiệm cá nhân hóa, ứng dụng công nghệ và dịch vụ 24/7.

Thống kê sơ bộ, năm 2025 Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 14% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt hơn 5,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 66.700 tỉ đồng, mức tăng trưởng được đánh giá là ấn tượng đối với một địa phương du lịch biển. Những con số này cho thấy dư địa lớn để địa phương tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, trong đó kinh tế đêm và du lịch thông minh đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Không gian đô thị biển Nha Trang về đêm ngày càng sôi động, là nền tảng để phát triển các hoạt động kinh tế đêm gắn với du lịch ẢNH: BÁ DUY

Trong quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Nha Trang được định vị là đô thị hạt nhân của vùng, nơi hội tụ du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. Cùng với việc mở rộng không gian đô thị và đầu tư hạ tầng du lịch, Nha Trang đang tiếp cận mô hình đô thị thông minh để nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tạo giá trị gia tăng bền vững.

Theo định hướng của tỉnh Khánh Hòa, phát triển du lịch thông minh không chỉ dừng ở việc sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, thân thiện, minh bạch và kết nối, nơi du khách có thể tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ, di chuyển, trải nghiệm và đánh giá ngay trên môi trường số. Đây được xem là hướng đi tất yếu để Khánh Hòa vừa giữ lợi thế cạnh tranh, vừa nâng cao trải nghiệm của du khách trong giai đoạn mới.

Khai mở dư địa phát triển từ kinh tế đêm

Thực tế cho thấy, tại nhiều điểm đến quốc tế như Bangkok, Seoul hay Singapore, kinh tế đêm đóng góp đáng kể vào GRDP địa phương nhờ hệ thống dịch vụ sôi động sau 18 giờ: ẩm thực, mua sắm, biểu diễn nghệ thuật, giải trí, tour đêm, tham quan phố biển, chợ đêm, phố đi bộ,… Với lợi thế bãi biển dài, khí hậu ôn hòa và nhịp sống thân thiện, Khánh Hòa được đánh giá rất phù hợp để phát triển mô hình này.

Những chương trình nghệ thuật, sự kiện đêm ngoài trời góp phần tạo bản sắc riêng cho không gian đô thị biển Nha Trang

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, những năm gần đây, địa phương đã hình thành nhiều không gian dịch vụ hoạt động ban đêm như tuyến phố đi bộ, chợ đêm, quán bar, cà phê ven biển, nhà hàng hải sản, tour tham quan vịnh về đêm,… Thực tế cho thấy du khách có xu hướng ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn khi sản phẩm đêm đa dạng, an toàn và có bản sắc.

Một số tuyến phố đi bộ, chợ đêm và không gian dịch vụ ban đêm tại Nha Trang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, nhìn nhận kinh tế đêm giúp kéo dài vòng đời tiêu dùng của du khách, tạo thêm nhiều việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, đồng thời góp phần định hình thương hiệu một đô thị biển hiện đại, năng động. Địa phương đang nghiên cứu để phát triển bài bản hơn, từ quy hoạch không gian, cấp phép hoạt động đến đảm bảo an ninh trật tự và quản lý tiếng ồn.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực và giải trí, Khánh Hòa còn đang hướng tới các sản phẩm đêm có chiều sâu văn hóa và trải nghiệm, như: lễ hội ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, không gian đi bộ ven biển, sự kiện âm nhạc, thể thao biển, các tour tham quan danh thắng về đêm,… Những sản phẩm này vừa tạo sắc thái riêng cho đô thị biển, vừa lan tỏa giá trị cộng đồng.

Quy hoạch phải đi trước một bước

Từ góc độ thị trường, nhiều doanh nghiệp lữ hành và khách sạn đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế đêm của tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-DL Trung Thắng, chia sẻ: "Du khách quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, Úc, châu Âu,… rất quan tâm tới trải nghiệm đêm và dịch vụ tiện ích. Khi thành phố có sản phẩm độc đáo, hạ tầng tốt và quản lý minh bạch, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, từ đó tạo ra chuỗi giá trị lan tỏa".

Phố đi bộ - chợ đêm phục vụ du khách

Nhiều ý kiến chuyên gia cũng cho rằng, để kinh tế đêm phát triển bền vững, quy hoạch phải đi trước một bước, xác định rõ các khu vực ưu tiên, khung giờ hoạt động, tiêu chuẩn vệ sinh, tiếng ồn, hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, cũng như hệ thống giám sát, quản lý đô thị hiện đại. Khi đó, kinh tế đêm không chỉ là dịch vụ giải trí, mà còn trở thành một cấu phần của chiến lược phát triển đô thị văn minh.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm Nha Trang

Trong giai đoạn tới, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón hơn 31,6 triệu lượt khách lưu trú, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm. Việc phát triển kinh tế đêm không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm du khách, mà còn tạo nền tảng để địa phương tiến tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với một đô thị biển hiện đại, năng động và đáng sống.