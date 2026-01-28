Quy hoạch núi Cô Tiên ở Nha Trang hơn 1.300 ha

Đề xuất có đất ở trên núi Cô Tiên

Theo thông tin từ UBND P.Bắc Nha Trang ngày 26.1, hồ sơ quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu vực núi Cô Tiên và phiếu lấy ý kiến được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời, thông qua hệ thống tổ dân phố, thông tin được phổ biến rộng rãi đến người dân trong khu vực lập quy hoạch; các cá nhân, tổ chức liên quan được phát phiếu để tham gia đóng góp ý kiến. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng là 20 ngày.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị P.Bắc Nha Trang được giao chủ trì việc niêm yết hồ sơ quy hoạch phân khu tại UBND phường, trụ sở UBND xã Vĩnh Lương (cũ) và nhà văn hóa các thôn thuộc khu vực lập quy hoạch. Sau khi tiếp nhận, các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, chuyển về phòng chuyên môn để lập danh sách, phục vụ công tác hoàn thiện đồ án.

Một góc núi Cô Tiên đã được lấy ý kiến lập quy hoạch Ảnh: H.L

Theo một đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, khu vực nghiên cứu quy hoạch phân khu núi Cô Tiên có tổng diện tích 1.309,3 ha. Trong đó, ranh giới lập quy hoạch khoảng 551,5 ha; phần diện tích còn lại là đất đồi núi, đất lâm nghiệp nhằm khớp nối, phủ kín quy hoạch phân khu. Quy mô dân số khu vực này dự kiến đến năm 2030 khoảng 12.600 người và đến năm 2040 khoảng 16.100 người.

Mục tiêu của đồ án quy hoạch là phát triển các khu dịch vụ, du lịch sinh thái núi, khai thác giá trị cảnh quan đặc sắc của khu vực, đồng thời tổ chức không gian công viên chuyên đề, công viên công cộng trải nghiệm, các tuyến leo núi, điểm ngắm cảnh biển công cộng gắn với tiện ích phục vụ người dân và du khách. Khu vực núi Cô Tiên được xác định là khu trung tâm đô thị hiện hữu kết hợp dịch vụ, du lịch ven biển.

Về cơ cấu sử dụng đất, nhóm đất ở có quy mô gần 53,4 ha (chiếm khoảng 4,05%); đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ khoảng 34,2 ha (2,61%); đất dịch vụ khoảng 18,62 ha (1,42%); đất du lịch khoảng 208,3 ha (15,91%); đất cây xanh công cộng khoảng 132,9 ha (10,15%); đất giao thông khoảng 65 ha (4,96%) cùng các loại đất chức năng khác.

Nhiều dự án chưa phù hợp quy hoạch

Theo chính quyền địa phương, đồ án quy hoạch phân khu khu vực núi Cô Tiên được lập trên cơ sở tuân thủ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang trước đây đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với các nguyên tắc trọng tâm là bảo tồn cảnh quan núi rừng và đa dạng sinh học; phát triển du lịch theo hướng thân thiện môi trường; tăng cường kết nối giao thông, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Nhiều khu vực núi tại Nha Trang được quy hoạch làm dự án, phía dưới có khu dân cư hiện hữu Ảnh: H.L

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc phân khu 6: Khu vực từ phía nam núi Cô Tiên (nhỏ) đến phía bắc núi Hòn Ngang (núi Cô Tiên lớn). Đây là khu vực có giá trị về cảnh quan giáp biển và có núi, ranh giới tiếp giáp với đường bờ biển dài nên rất thuận lợi về khai thác không gian ven mặt nước và các hoạt động trên biển.

Theo thống kê, trước đây, khu vực núi Cô Tiên có gần 30 dự án bất động sản đã được thỏa thuận đầu tư, gồm phân lô bán nền, biệt thự và khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, trên thực tế, một số dự án đã xẻ núi, san nền tràn lan, làm biến dạng cảnh quan tự nhiên. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trước đó khu vực núi Cô Tiên chưa có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, nhưng đã có dự án được cấp quy hoạch chi tiết 1/500, thậm chí được cấp giấy phép xây dựng. Việc triển khai theo trình tự "ngược" này khiến nhiều công trình xây dựng trên núi Cô Tiên bị xác định là không phù hợp quy định.

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì chỉ định hướng một phần khu vực núi Cô Tiên với khoảng 195 ha để phát triển đô thị - dịch vụ; phần còn lại quy hoạch xác định là đất đồi núi. Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chiếu theo quy hoạch này, chỉ có 6 dự án có phạm vi phù hợp theo quy hoạch chung về phát triển đô thị - du lịch mà Thủ tướng đã phê duyệt kể trên, còn 7 dự án chỉ có một phần phù hợp theo quy hoạch chung. Các dự án còn lại đều trái quy định theo quyết định của Thủ tướng đã phê duyệt vì toàn bộ đều là đất đồi núi lâm nghiệp.

Sau khi phát hiện nhiều thiếu sót trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án khu vực núi Cô Tiên, tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các dự án đã chấp thuận để có hướng cho tiếp tục, điều chỉnh hay chấm dứt. Vì thế, đa số các dự án trên khu vực núi Cô Tiên cho đến thời điểm này đều tạm ngưng.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện địa bàn TP.Nha Trang cũ có khá nhiều dự án trên đồi, núi. Trước đây, khi nghe báo cáo, tỉnh đã chỉ đạo rà soát tính pháp lý, tiến độ thực hiện, đảm bảo đúng quy hoạch, đảm bảo môi trường bền vững và hơn hết là an toàn cho các khu dân cư phía dưới. "Đối với các dự án không đúng quy hoạch, chưa đánh giá tác động môi trường thì nên xem xét dừng. Làm quy hoạch nhưng phải để dân yên tâm, chứ nghe xây dựng trên núi thì dân sợ là không được vì Nha Trang cũng từng có bài học sạt lở trên núi", ông Tuân nêu ý kiến.