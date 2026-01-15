Quán bar trên bãi biển Nha Trang hoạt động hơn 10 năm không phép

Chiều 15.1, cung cấp thông tin cho báo chí tại kỳ họp báo kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND P.Nha Trang, cho hay qua kiểm tra, quán bar Bluesea Beach & Bar được dựng trên khu vực bãi biển Nha Trang, không gian công cộng nhưng chưa từng được cấp phép về đất đai, xây dựng cũng như kinh doanh dịch vụ. Việc cơ sở tồn tại trong thời gian dài là do công tác quản lý qua nhiều giai đoạn còn bất cập.

Nhân viên quán bar Bluesea Beach & Bar, có hành vi dọa đánh du khách ẢNH-__: CTV

Từ kết quả kiểm tra, UBND P.Nha Trang đã xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với chủ cơ sở quán bar nói trên, do vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa đủ điều kiện theo quy định; đồng thời buộc ngừng toàn bộ hoạt động và tháo dỡ ki ốt trên bãi biển.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh, đầu tháng 1.2026, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một số nhân viên của quán bar Bluesea Beach & Bar cầm xẻng, ghế nhựa đe dọa hai du khách nước ngoài, khiến một người hoảng sợ bỏ chạy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Qua xác minh, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh là chủ quán Bluesea Beach & Bar, nơi có nhân viên cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài trong đoạn clip nói trên.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định công ty này đang khai thác dịch vụ ghế, dù, đồng thời kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quầy ki ốt khu vực bờ biển phía đông đường Trần Phú. Các hoạt động này trái với quy định của UBND TP.Nha Trang (cũ) ban hành từ tháng 10.2015.

Từ đó, UBND P.Nha Trang yêu cầu doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng quầy ki ốt để tổ chức ăn uống, giải khát tại khu vực bãi biển. Đồng thời, công ty phải tháo dỡ công trình quầy ki ốt tại khu vực số 4, lô số 5, bãi biển phía đông đường Trần Phú do đã hết thời hạn hợp đồng.