Thời sự

Phấn đấu khởi công cao tốc Nha Trang - Đà Lạt vào 19.5

Hiền Lương
Hiền Lương
13/01/2026 05:23 GMT+7

Tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển du lịch, logistics và KT-XH khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Ngày 12.1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, toàn tỉnh hiện có 246 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, trong tổng số khoảng 3.000 dự án cùng tình trạng trên cả nước. Các dự án này có tổng diện tích hơn 7.740 ha, với tổng vốn đăng ký gần 43.700 tỉ đồng.

Đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ chuyên môn phối hợp, hỗ trợ triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng xuống còn hơn một giờ. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển du lịch, logistics và KT-XH khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm báo cáo Chính phủ xem xét, bổ sung dự án Cảng hàng không Vân Phong vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không quốc gia. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9.200 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương chiếm khoảng 23%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Cảng dự kiến có công suất phục vụ từ 5 - 7 triệu lượt khách mỗi năm và được định hướng trở thành sân bay trên biển đầu tiên của Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành. Riêng với dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, Bộ trưởng yêu cầu hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng sớm thống nhất đơn vị chủ quản để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19.5.

