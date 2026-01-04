Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi: Dân hiểu, mặt bằng thông suốt

Cuộc họp do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức vào cuối tháng 12.2025 đã phác họa rõ "mẫu số chung" trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, đó là niềm tin của người dân và cách làm bài bản của cả hệ thống chính trị. Từ tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đến đường giao thông ra đảo và cảng Hòn Khoai, mặt bằng không đơn thuần được bàn giao bằng quyết định hành chính, mà bằng sự đồng thuận được vun đắp từ nhận thức và lợi ích dài hạn.

Niềm tin của người dân Cà Mau là "chìa khóa mềm" của giải phóng mặt bằng

Với nhiều hộ dân, phần đất bị thu hồi không chỉ là tài sản, mà là sinh kế gắn bó nhiều năm. Song, cách nhìn của người dân tại các địa phương có dự án đi qua đang cho thấy sự dịch chuyển từ lợi ích trước mắt sang lợi ích lâu dài.

Ông Nguyễn Minh Hưng (ở xã Hưng Mỹ) nhìn nhận cao tốc không chỉ đi qua đất của từng hộ, mà đi qua tương lai của cả vùng. Khi giao thông được khơi thông, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, Cà Mau - Đất Mũi sẽ không còn là "điểm cuối", mà trở thành mắt xích kết nối phát triển. Chính cách nghĩ đó đã tạo nên sự chia sẻ, tự nguyện trong quá trình bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 5 từ phải sang) và ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 6 từ phải sang), trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

ẢNH: CTV

Sự đồng thuận ấy không tự nhiên có, mà được hình thành từ cách làm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" của chính quyền cơ sở. Ở xã Hưng Mỹ, nơi tuyến cao tốc đi qua 11,5 km và ảnh hưởng đến 317 hộ dân, toàn bộ tuyến chính đã được bàn giao 100% cho đơn vị thi công.

Theo lãnh đạo địa phương, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trực tiếp đối thoại, tuyên truyền mục tiêu dự án, giải thích cụ thể từng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ý nghĩa công trình, sự đồng thuận được xây dựng trên nền tảng thông tin minh bạch, chứ không phải áp lực hành chính.

Ông Tăng Vũ Em, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, cho biết bài học then chốt rút ra từ công tác giải phóng mặt bằng là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương. Theo ông Vũ Em, trọng tâm của quá trình này chính là công tác vận động, tuyên truyền, tạo được sự ủng hộ chủ trương và niềm tin của người dân, qua đó giúp công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Ghi nhận để lan tỏa cách làm hiệu quả

Đánh giá tổng thể tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu thi công. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời đẩy nhanh phần khối lượng còn lại, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đạt tiến độ; yêu cầu sớm xử lý kiến nghị và bàn giao mặt bằng còn lại ẢNH: CTV

Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là giữ vững kỷ cương pháp luật, song song với việc hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

Không chỉ cao tốc, các dự án gắn với Hòn Khoai cũng ghi nhận kết quả giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Tuyến đường giao thông ra đảo đã bàn giao toàn bộ 22,05 ha cho chủ đầu tư. Dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai cũng hoàn tất bàn giao 12,13 ha, tạo tiền đề quan trọng để triển khai thi công các hạng mục tiếp theo.

Đến nay, 9/10 xã có tuyến cao tốc đi qua đã bàn giao mặt bằng 100% ẢNH: G.B

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho 21 tập thể và 336 cá nhân có thành tích trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không chỉ mang ý nghĩa động viên, đó còn là sự khẳng định cho cách làm lấy người dân làm trung tâm, lấy đồng thuận xã hội làm nền tảng cho phát triển.