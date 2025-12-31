Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau công bố 21 giám đốc, phó giám đốc ban quản lý dự án hợp nhất

Gia Bách
Gia Bách
31/12/2025 17:45 GMT+7

Tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ, qua đó hoàn tất việc hợp nhất các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh.

Chiều 31.12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ, qua đó hoàn tất việc hợp nhất các ban quản lý dự án (BQLDA) chuyên ngành cấp tỉnh, đồng thời công bố 21 giám đốc, phó giám đốc sau sắp xếp.

Tại hội nghị, ông Trần Bửu Nhân, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức lại đầu mối bên trong trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đã sắp xếp 6 BQLDA chuyên ngành cấp tỉnh còn 3 ban, trên cơ sở hợp nhất các BQLDA tương ứng của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ).

Cà Mau công bố 21 giám đốc, phó giám đốc ban quản lý dự án hợp nhất - Ảnh 1.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ 2 từ phải sang), trao quyết định cho giám đốc 2 ban chuyên môn cấp tỉnh

ẢNH: G.B

Sau hợp nhất, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu, được phân công làm Giám đốc BQLDA công trình nông nghiệp tỉnh. Các phó giám đốc gồm các ông: Nguyễn Văn Sol, Hồ Cao Đẳng, Nguyễn Đức Tâm, Tiêu Thanh Phương, Tô Văn Phết và Tạ Hoàng Phong.

Cà Mau công bố 21 giám đốc, phó giám đốc ban quản lý dự án hợp nhất - Ảnh 2.

Ban giám đốc BQLDA công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Đối với BQLDA xây dựng tỉnh Cà Mau, ông Trịnh Thanh Sang được bổ nhiệm làm giám đốc. Các phó giám đốc gồm các ông: Võ Văn Thái, Đinh Minh Phước, Nguyễn Văn Quân, Phạm Út Nhanh, Dương Chí Trung và Nguyễn Hoàng Giao.

Cà Mau công bố 21 giám đốc, phó giám đốc ban quản lý dự án hợp nhất - Ảnh 3.

Ban giám đốc BQLDA xây dựng tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Đối với BQLDA xây dựng công trình giao thông tỉnh, ông Phan Thành Phương giữ chức giám đốc. Các phó giám đốc gồm các ông: Trần Thanh Út, Trần Văn Hùng, Lương Quý Thái, Hồng Bảo Sơn, Lê Nhật Trường và Trần Hải Âu.

Cà Mau công bố 21 giám đốc, phó giám đốc ban quản lý dự án hợp nhất - Ảnh 4.

Ban giám đốc BQLDA xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Song song với lĩnh vực đầu tư xây dựng, Cà Mau cũng triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ở những lĩnh vực khác. Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh đang trình Bộ GD-ĐT xem xét sắp xếp 6 trường cao đẳng còn 2 trường; tổ chức lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT và giải thể 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khu vực (Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long và Đông Hải), chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ về Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu.

Ngành y tế được tổ chức lại theo hướng tinh gọn với 16 trung tâm y tế khu vực, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu. Đồng thời, 64 trạm y tế thuộc 16 trung tâm y tế khu vực được chuyển nguyên trạng về UBND cấp xã quản lý theo địa giới hành chính.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống nông nghiệp; giải thể 10 trạm khuyến nông và chuyển biên chế viên chức, nhân sự về Trung tâm Công ích thuộc UBND cấp xã.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức lại 6 BQLDA cấp xã, hình thành các BQLDA khu vực trực thuộc UBND xã, phường tại Trần Văn Thời, Năm Căn, Cái Nước, Hồng Dân, Bạc Liêu và An Xuyên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 48/64 xã, phường thành lập BQLDA, tạo nền tảng cho việc quản lý đầu tư công thống nhất, tinh gọn và hiệu quả hơn.

