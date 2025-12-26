Cà Mau: Hoàn tất tổ chức ban quản lý dự án, vận hành đồng loạt từ 1.1.2026

Ngày 26.12, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh giao cho sở tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương rà soát, hướng dẫn, hoàn thiện phương án tổ chức bộ máy và nhân sự của hệ thống ban quản lý dự án (BQLDA) sau sắp xếp.

Trong đó, trọng tâm là tham mưu ban hành đầy đủ các quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm cơ sở pháp lý để các đơn vị mới vận hành thông suốt, không bị đứt gãy nhiệm vụ đầu tư xây dựng.

Sẽ hợp nhất từ BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Bạc Liêu và BQLDA công trình NN-PTNT tỉnh Cà Mau thành BQLDA công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Theo đó, tỉnh dự kiến có 3 BQLDA chuyên ngành cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất các BQLDA tương ứng của Cà Mau và Bạc Liêu (cũ), gồm: BQLDA công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, hợp nhất từ BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Bạc Liêu và BQLDA công trình NN-PTNT tỉnh Cà Mau; BQLDA xây dựng tỉnh Cà Mau, hợp nhất từ BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu và BQLDA Xây dựng tỉnh Cà Mau; BQLDA xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, hợp nhất từ các BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Bạc Liêu và BQLDA xây dựng công trình giao thông Cà Mau.

Đối với các BQLDA khu vực, tỉnh thống nhất chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy và nhân sự, nhưng xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ để chuyển sang mô hình trực thuộc UBND các xã, phường, tiến tới thành lập BQLDA cấp xã theo đúng thẩm quyền.

Đối với các xã, phường trung tâm đang tồn tại hai BQLDA, UBND tỉnh yêu cầu sáp nhập, hợp nhất thành một BQLDA khu vực nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả điều hành. Quá trình sắp xếp được lưu ý phải thực hiện thận trọng, có lộ trình, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, khẩn trương hoàn tất các bước cần thiết, bảo đảm toàn bộ hệ thống BQLDA cấp tỉnh, cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.1.2026, đúng kế hoạch đã đề ra.