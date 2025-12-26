Vụ trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện 'trắng': Dừng triển khai quyết định

Liên quan vụ nguyên trưởng phòng khám ở Cà Mau ký giấy chuyển viện "trắng" và bị nhắc nộp lại 38 triệu đồng sai phạm, ngày 26.12, ông Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết đã tạm dừng triển khai quyết định bổ nhiệm lại đối với bà La Bích Ly theo kế hoạch.

Theo ông Huỳnh Văn Tạo, trước đây, bà La Bích Ly giữ chức Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc. Sau khi đơn vị này sáp nhập thành Trạm y tế Sông Đốc, bà Ly chưa được công bố quyết định giữ chức vụ tương ứng. Theo kế hoạch, ngày hôm nay (26.12) sẽ triển khai công bố quyết định này.

Sáng nay (26.12), Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời tạm dừng triển khai quyết định công bố chức vụ theo kế hoạch cho nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc ẢNH: G.B

Tuy nhiên, khi PV Thanh Niên đặt vấn đề các sai phạm của bà Ly chưa được xử lý dứt điểm nhưng vẫn dự kiến công bố quyết định, ông Tạo cho biết đây không phải là "bổ nhiệm lại" theo nghĩa thông thường.

Ông giải thích, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập hệ thống trạm y tế, chủ trương ban đầu là giữ nguyên và công bố đồng loạt các chức danh quản lý. Tuy nhiên, do một số trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo nên việc công bố quyết định đối với những cá nhân này được tạm hoãn.

Cũng theo ông Tạo, Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời đã ban hành quyết định kỷ luật bà La Bích Ly bằng hình thức khiển trách, do có sai phạm theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Đối với khoản tiền 38 triệu đồng phải nộp khắc phục sau kết luận thanh tra, đến sáng 26.12, bà Ly vẫn chưa thực hiện. Theo ông Tạo, trung tâm đã 2 lần mời làm việc nhưng bà Ly đều cho biết không có khả năng nộp lại số tiền này.

Ngoài ra, ông Tạo cũng xác nhận, viên chức được bà Ly tự ý giải quyết cho nghỉ phép 15 ngày để đi thực hành cuối khóa, không thông qua tập thể và không có ý kiến chấp thuận của lãnh đạo trung tâm, chính là con ruột của bà Ly.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận xác minh tố cáo đối với bà La Bích Ly, khẳng định toàn bộ các nội dung phản ánh đều đúng.

Theo kết luận, bà Ly hưởng phụ cấp thường trực hằng tháng nhưng không trực thường xuyên tại đơn vị, ban đêm ngủ tại nhà và chỉ trực lãnh đạo theo hình thức bán trú, song vẫn thanh toán tiền phụ cấp, trái quy định.

Bà Ly bị xác định ký giấy chuyển viện trước để phục vụ chuyển tuyến nhưng không tổ chức hội chẩn; tổ xác minh thu thập được giấy chuyển viện đã ký, đóng dấu nhưng chưa có nội dung, được xác định là ký giấy chuyển viện "trắng".

Kết luận thanh tra còn nêu rõ, từ ngày 21 đến 24.4.2023, bà Ly đi du lịch Côn Đảo nhưng vẫn được bố trí lịch trực và nhận tiền công trực vào các ngày 22 và 24.4, dù chưa được duyệt nghỉ phép. Ngoài ra, bà Ly tự ý cho một viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc là con gái của mình nghỉ phép 15 ngày để đi thực hành cuối khóa, vượt thẩm quyền theo quy chế làm việc...

Từ kết quả trên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với bà La Bích Ly, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc do vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ và điều hành đơn vị.