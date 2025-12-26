Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vụ trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện 'trắng': Dừng triển khai quyết định

Gia Bách
Gia Bách
26/12/2025 14:34 GMT+7

Liên quan vụ ký khống giấy chuyển viện 'trắng' và các sai phạm đã được kết luận, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc bị kỷ luật khiển trách, đồng thời bị tạm dừng triển khai quyết định công bố chức vụ theo kế hoạch.

Liên quan vụ nguyên trưởng phòng khám ở Cà Mau ký giấy chuyển viện "trắng" và bị nhắc nộp lại 38 triệu đồng sai phạm, ngày 26.12, ông Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết đã tạm dừng triển khai quyết định bổ nhiệm lại đối với bà La Bích Ly theo kế hoạch.

Theo ông Huỳnh Văn Tạo, trước đây, bà La Bích Ly giữ chức Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc. Sau khi đơn vị này sáp nhập thành Trạm y tế Sông Đốc, bà Ly chưa được công bố quyết định giữ chức vụ tương ứng. Theo kế hoạch, ngày hôm nay (26.12) sẽ triển khai công bố quyết định này.

Vụ Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển 'trắng": Dừng triển khai quyết định - Ảnh 1.

Sáng nay (26.12), Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời tạm dừng triển khai quyết định công bố chức vụ theo kế hoạch cho nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc

ẢNH: G.B

Tuy nhiên, khi PV Thanh Niên đặt vấn đề các sai phạm của bà Ly chưa được xử lý dứt điểm nhưng vẫn dự kiến công bố quyết định, ông Tạo cho biết đây không phải là "bổ nhiệm lại" theo nghĩa thông thường. 

Ông giải thích, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập hệ thống trạm y tế, chủ trương ban đầu là giữ nguyên và công bố đồng loạt các chức danh quản lý. Tuy nhiên, do một số trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo nên việc công bố quyết định đối với những cá nhân này được tạm hoãn.

Cũng theo ông Tạo, Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời đã ban hành quyết định kỷ luật bà La Bích Ly bằng hình thức khiển trách, do có sai phạm theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Đối với khoản tiền 38 triệu đồng phải nộp khắc phục sau kết luận thanh tra, đến sáng 26.12, bà Ly vẫn chưa thực hiện. Theo ông Tạo, trung tâm đã 2 lần mời làm việc nhưng bà Ly đều cho biết không có khả năng nộp lại số tiền này.

Ngoài ra, ông Tạo cũng xác nhận, viên chức được bà Ly tự ý giải quyết cho nghỉ phép 15 ngày để đi thực hành cuối khóa, không thông qua tập thể và không có ý kiến chấp thuận của lãnh đạo trung tâm, chính là con ruột của bà Ly.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận xác minh tố cáo đối với bà La Bích Ly, khẳng định toàn bộ các nội dung phản ánh đều đúng.

Theo kết luận, bà Ly hưởng phụ cấp thường trực hằng tháng nhưng không trực thường xuyên tại đơn vị, ban đêm ngủ tại nhà và chỉ trực lãnh đạo theo hình thức bán trú, song vẫn thanh toán tiền phụ cấp, trái quy định. 

Bà Ly bị xác định ký giấy chuyển viện trước để phục vụ chuyển tuyến nhưng không tổ chức hội chẩn; tổ xác minh thu thập được giấy chuyển viện đã ký, đóng dấu nhưng chưa có nội dung, được xác định là ký giấy chuyển viện "trắng".

Kết luận thanh tra còn nêu rõ, từ ngày 21 đến 24.4.2023, bà Ly đi du lịch Côn Đảo nhưng vẫn được bố trí lịch trực và nhận tiền công trực vào các ngày 22 và 24.4, dù chưa được duyệt nghỉ phép. Ngoài ra, bà Ly tự ý cho một viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc là con gái của mình nghỉ phép 15 ngày để đi thực hành cuối khóa, vượt thẩm quyền theo quy chế làm việc...

Từ kết quả trên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với bà La Bích Ly, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc do vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ và điều hành đơn vị.

Tin liên quan

Cà Mau: Trưởng phòng khám ký giấy chuyển viện 'trắng', bị nhắc nộp 38 triệu sai phạm

Cà Mau: Trưởng phòng khám ký giấy chuyển viện 'trắng', bị nhắc nộp 38 triệu sai phạm

Sau kết luận thanh tra của Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác định nhiều vi phạm, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc tiếp tục bị yêu cầu khẩn trương nộp lại 38 triệu đồng tiền phụ cấp thường trực chi sai.

Khám phá thêm chủ đề

Phòng khám giấy chuyển viện bổ nhiệm cà mau ký khống giấy chuyển viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận