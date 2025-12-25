Cà Mau: Trưởng phòng khám ký giấy chuyển viện 'trắng', bị nhắc nộp 38 triệu sai phạm

Ngày 25.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời, đã ký văn bản nhắc nhở bà La Bích Ly, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc (nay là Trạm y tế Sông Đốc), cùng Trạm y tế Sông Đốc về việc chậm nộp lại số tiền theo kết luận thanh tra của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Theo văn bản, căn cứ kết luận thanh tra của Sở Y tế, ngày 10.12, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời đã ký quyết định thu hồi tiền phụ cấp thường trực của bà La Bích Ly. Trên cơ sở đó, lãnh đạo trung tâm đã làm việc trực tiếp với bà Ly và thống nhất thời hạn 7 ngày để nộp lại số tiền 38 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 22.12, thời điểm ban hành văn bản nhắc nhở, bà La Bích Ly vẫn chưa nộp lại tiền theo cam kết. Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời yêu cầu bà Ly khẩn trương thực hiện việc nộp lại toàn bộ số tiền trên theo quy định.

Trưởng phòng khám ký giấy chuyển viện "trắng"

Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký giấy chuyển viện đóng dấu nhưng chưa có nội dung MINH HỌA

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với bà Ly, xác định toàn bộ các nội dung phản ánh đều có cơ sở.

Theo kết luận, bà Ly được hưởng phụ cấp thường trực hằng tháng nhưng không trực thường xuyên tại đơn vị mà ngủ tại nhà vào ban đêm; chỉ tham gia trực lãnh đạo theo hình thức bán trú. Dù vậy, bà vẫn thanh toán tiền phụ cấp thường trực, được xác định là không đúng quy định.

Đáng chú ý, nội dung tố cáo về việc ký giấy chuyển viện trước để phục vụ công tác chuyển tuyến nhưng không tổ chức hội chẩn cũng được kết luận là đúng. Qua xác minh, bà Ly thừa nhận có ký trước không quá 2 phiếu chuyển tuyến. Tổ xác minh thu thập được giấy chuyển viện đã ký và đóng dấu nhưng chưa có nội dung, được xác định là ký giấy chuyển viện "trắng", không đúng quy trình chuyên môn.

Đi du lịch vẫn nhận tiền trực và lắp camera nơi "tế nhị"

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, từ ngày 21 đến 24.4.2023, bà La Bích Ly đi du lịch Côn Đảo nhưng vẫn được lên lịch trực và nhận tiền công trực vào các ngày 22 và 24.4.2023. Thời gian này, bà Ly vắng mặt tại cơ quan nhưng chưa được cấp có thẩm quyền duyệt phép, việc lên lịch trực nhưng không thực hiện nhiệm vụ là trái quy định.

Ngoài ra, bà Ly còn tự ý giải quyết cho một viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc nghỉ phép 15 ngày để đi thực hành cuối khóa mà không thông qua tập thể và không có ý kiến chấp thuận của lãnh đạo trung tâm, vượt thẩm quyền theo quy chế làm việc.

Liên quan đến việc lắp đặt camera, Sở Y tế xác định việc gắn camera tại phòng làm việc hành chính của bộ phận Sản không trái quy định. Tuy nhiên, việc lắp camera tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân sử dụng dịch vụ Sản - Phụ khoa là chưa phù hợp, do ảnh hưởng đến sự bí mật, tế nhị và quyền riêng tư của người bệnh, đồng thời chưa ban hành quy chế quản lý camera an ninh.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với bà La Bích Ly, nguyên Trưởng phòng khám, không gương mẫu trong vai trò lãnh đạo, vi phạm quy định về chế độ thường trực, nghỉ phép và công tác chỉ đạo, điều hành tại đơn vị.