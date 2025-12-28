Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc tiến độ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường Hòn Khoai

Cùng tham gia đoàn công tác có thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các nhà thầu và đơn vị thi công 2 dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai.

Loạt dự án hạ tầng "mở trục" về cực Nam Tổ quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngồi trên máy bay khảo sát khu vực biển đảo xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau - địa bàn có 5 đảo, trong đó Hòn Khoai là đảo lớn nhất. Việc phát triển Đất Mũi, đặc biệt là Hòn Khoai, được xác định có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh không chỉ với Cà Mau, vùng ĐBSCL mà với cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực Đất Mũi - Hòn Khoai ẢNH: G.B

Tại khu vực Đất Mũi, nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai đồng loạt. Trong đó có tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, tổng mức đầu tư 25.774 tỉ đồng; dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi dài 81 km, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỉ đồng; cùng dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỉ đồng.

Các dự án này được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định của luật Xây dựng đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng thăm và tặng quà lực lượng thi công tại công trường ẢNH: G.B

Giải phóng mặt bằng thần tốc, công trường vận hành liên tục

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (liên quan đến 1.646 hộ dân) đã cơ bản hoàn thành, tổng diện tích hơn 700 ha. Trên các công trường, các đơn vị thi công huy động hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng gần 1.000 thiết bị, máy móc làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là những công trình phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và trực tiếp mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân khu vực cực Nam Tổ quốc ẢNH: G.B

Nhờ tổ chức thi công đồng bộ, tiến độ các dự án được bảo đảm theo kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân hiện đạt hơn 14.000 tỉ đồng, dự kiến đến hết năm đạt 15.000 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Đến thăm, tặng quà lực lượng thi công và người dân tại điểm đầu tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và cảm ơn người dân đã nhường đất để làm dự án; đồng thời ghi nhận tinh thần bám công trường, vượt điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", vượt nắng, thắng mưa để đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng khẳng định, đây là những công trình phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và trực tiếp mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân khu vực cực Nam Tổ quốc.

Phát triển Đất Mũi gắn chặt quốc phòng - an ninh

Trước điều kiện thi công khó khăn, phức tạp cả trên biển và đất liền, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, thiết bị; áp dụng biện pháp và công nghệ thi công tiên tiến; triển khai đồng loạt các hạng mục. Song song với tiến độ, phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động; không chia nhỏ dự án, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Cà Mau triển khai giải phóng mặt bằng với thời gian kỷ lục ẢNH: G.B

Làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Cà Mau tại Bộ Chỉ huy tiền phương các dự án, Thủ tướng cho biết việc phát triển Đất Mũi và Hòn Khoai luôn được Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng Bí thư trong chuyến thăm, làm việc tại đảo Hòn Khoai ngày 19.11 vừa qua, cũng như các nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh tại Cà Mau và Hòn Khoai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tặng quà, động viên các chủ đầu tư, đơn vị thi công ẢNH: G.B

Đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng triển khai các dự án theo hình thức công trình khẩn cấp ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết, Thủ tướng cho rằng chỉ sau 6 tháng, từ trên cao đã thấy rõ hình hài các công trình trên thực địa.

Đánh giá cao tỉnh Cà Mau triển khai giải phóng mặt bằng với thời gian kỷ lục, đặc biệt là cảm ơn người dân tỉnh Cà Mau đã nhường đất cho các dự án, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế, tai định cư… để cuộc sống của người dân đã nhường đất cho các dự án tốt hơn, ít nhất là bằng với trước, năm sau tốt hơn năm trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà 20 hộ dân trên địa bàn xã Đất Mũi ẢNH: G.B

Thủ tướng đồng thời yêu cầu nghiên cứu bổ sung các nút giao, điểm dừng nghỉ, đặc biệt trên tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, nhằm khai thác phát triển du lịch, để các tuyến đường không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành sản phẩm du lịch trong tương lai.

Nhấn mạnh đây là các công trình xây dựng trong tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng huy động thêm lực lượng của Quân khu 9 hỗ trợ thi công; Bộ Nông nghiệp - Môi trường phối hợp với TP.Cần Thơ và tỉnh An Giang cấp đủ mỏ cát, mỏ đá phục vụ xây dựng.

Phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.1.2026, để hoàn thành toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau và tiến tới thông tuyến ra Đất Mũi, Hòn Khoai ẢNH: G.B

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công đường bộ cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.1.2026, để hoàn thành toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và tới đây thông tuyến tới Đất Mũi ra Hòn Khoai.