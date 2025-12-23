Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cà Mau chuyển đổi 9,85 ha rừng phòng hộ làm đường ra đảo Hòn Khoai

Gia Bách
23/12/2025 17:49 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định cho chuyển mục đích sử dụng 9,85 ha rừng phòng hộ sang để triển khai xây dựng công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Ngày 23.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Theo quyết định, toàn bộ diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng là 9,85 ha, đều thuộc rừng phòng hộ nằm trên địa giới hành chính xã Đất Mũi (Cà Mau). Việc chuyển mục đích sử dụng rừng được xác định nhằm trực tiếp phục vụ Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, một hạng mục hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối không gian phát triển biển, đảo phía Nam của tỉnh.

Cà Mau chuyển 9,85 ha rừng phòng hộ làm đường giao thông ra đảo Hòn Khoai - Ảnh 1.

ẢNH: G.B

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức chính quyền địa phương, lâm nghiệp và đất đai; đồng thời căn cứ vào lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đường giao thông ra đảo Hòn Khoai do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Bên cạnh đó, chủ trương này cũng gắn với định hướng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và tăng cường kết nối vùng ĐBSCL.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 166/BQP và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định; đồng thời hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, khai thác tận dụng lâm sản và các thủ tục liên quan khác, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và tiến độ...


Khám phá thêm chủ đề

cà mau Hòn Khoai rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng
