Thời sự

Cà Mau: Vây bắt cá sấu xuất hiện ở khu đất hoang

Gia Bách
22/12/2025 20:50 GMT+7

Người dân ở P.Tân Thành (Cà Mau) vây bắt con cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg ở khu đất hoang phía sau nhà.

Tối ngày 22.12, một lãnh đạo P.Tân Thành (Cà Mau) xác nhận việc người dân ở khóm 5 bắt được con cá sấu nặng khoảng 10 kg.

Theo đó, ngày 20.12, một người dân ở khóm 5, phát hiện con cá sấu ở khu đất hoang gần nhà. Đến khoảng 21 giờ ngày 21.12, con cá sấu quay lại đúng khu vực xuất hiện trước đó, khiến người dân hoang mang. Lo ngại nguy cơ mất an toàn, người dân xung quanh đã cùng nhau vây bắt con cá sấu.

Cà Mau: Người dân vây bắt cá sấu xuất hiện khu đất hoang - Ảnh 1.

Con cá sấu được người dân vây bắt khi xuất hiện ở khu đất hoang

ẢNH: C.T.V

Theo chính quyền địa phương, tại khóm 5 không có trường hợp hộ dân được cấp phép nuôi cá sấu. Sau khi ghi nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao con cá sấu cho khóm 5 quản lý, xử lý bảo đảm an toàn.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Xem thêm bình luận