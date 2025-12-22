Cà Mau: Vây bắt cá sấu xuất hiện ở khu đất hoang

Tối ngày 22.12, một lãnh đạo P.Tân Thành (Cà Mau) xác nhận việc người dân ở khóm 5 bắt được con cá sấu nặng khoảng 10 kg.

Theo đó, ngày 20.12, một người dân ở khóm 5, phát hiện con cá sấu ở khu đất hoang gần nhà. Đến khoảng 21 giờ ngày 21.12, con cá sấu quay lại đúng khu vực xuất hiện trước đó, khiến người dân hoang mang. Lo ngại nguy cơ mất an toàn, người dân xung quanh đã cùng nhau vây bắt con cá sấu.

Con cá sấu được người dân vây bắt khi xuất hiện ở khu đất hoang ẢNH: C.T.V

Theo chính quyền địa phương, tại khóm 5 không có trường hợp hộ dân được cấp phép nuôi cá sấu. Sau khi ghi nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao con cá sấu cho khóm 5 quản lý, xử lý bảo đảm an toàn.



