Bắn điện để di chuyển 12 con cá sấu ‘khủng’ trong khu du lịch Thủy Châu ở TP.HCM

Sáng cùng ngày, Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an bất ngờ kiểm tra cơ sở thí điểm nuôi nhốt động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân ở phường Đông Hòa (TP.HCM) đang nuôi nhốt 2 con hổ, 2 gấu, 1 con báo. Tiếp tục kiểm tra ở khu du lịch Thủy Châu (cũng của ông Ngô Duy Tân, cùng ở phường Đông Hòa) phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 12 con cá sấu nước ngọt loại lớn và 2 con vượn.

Hàng chục con cá sấu "khủng" nuôi nhốt trong khu du lịch Thủy Châu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau đó, C05 phối hợp Chi cục Kiểm lâm TP.HCM di chuyển 12 con cá sấu này đến khu du lịch Đại Nam để phục vụ công tác nghiệp vụ, xác minh làm rõ.

Riêng số lượng hổ, báo, gấu kể trên vẫn đang được nhốt tại cơ sở thí điểm nuôi nhốt động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân.

Nguồn điện 220V không đủ làm tê liệt 2 con cá sấu "khủng" ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường cho thấy 12 con cá sấu với trọng lượng khoảng từ 150 - 200 kg/con, mỗi con dài trung bình từ 2 - hơn 3 m. Lực lượng phối hợp đã bắn điện 2 lần vào 2 con cá sấu nhưng đều không khống chế được do cá sấu quá lớn, dòng điện 220V không đủ làm tê liệt.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án tối ưu để di chuyển cá sấu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án tối ưu để di chuyển những con cá sấu này.