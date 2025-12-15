Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắn điện để di chuyển 12 con cá sấu ‘khủng’ trong khu du lịch Thủy Châu ở TP.HCM

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/12/2025 17:51 GMT+7

Chiều 15.12, theo yêu cầu của công an, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã bắn điện di chuyển 12 con cá sấu lớn ở khu du lịch Thủy Châu đưa đến khu du lịch Đại Nam để phục vụ công tác nghiệp vụ của công an.

Sáng cùng ngày, Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an bất ngờ kiểm tra cơ sở thí điểm nuôi nhốt động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân ở phường Đông Hòa (TP.HCM) đang nuôi nhốt 2 con hổ, 2 gấu, 1 con báo. Tiếp tục kiểm tra ở khu du lịch Thủy Châu (cũng của ông Ngô Duy Tân, cùng ở phường Đông Hòa) phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 12 con cá sấu nước ngọt loại lớn và 2 con vượn.

Bắn điện để di chuyển 12 con cá sấu ‘khủng’ trong khu du lịch Thủy Châu ở TP.HCM- Ảnh 1.

Hàng chục con cá sấu "khủng" nuôi nhốt trong khu du lịch Thủy Châu

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau đó, C05 phối hợp Chi cục Kiểm lâm TP.HCM di chuyển 12 con cá sấu này đến khu du lịch Đại Nam để phục vụ công tác nghiệp vụ, xác minh làm rõ.

Riêng số lượng hổ, báo, gấu kể trên vẫn đang được nhốt tại cơ sở thí điểm nuôi nhốt động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân.

Bắn điện để di chuyển 12 con cá sấu ‘khủng’ trong khu du lịch Thủy Châu ở TP.HCM- Ảnh 2.

Nguồn điện 220V không đủ làm tê liệt 2 con cá sấu "khủng"

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường cho thấy 12 con cá sấu với trọng lượng khoảng từ 150 - 200 kg/con, mỗi con dài trung bình từ 2 - hơn 3 m. Lực lượng phối hợp đã bắn điện 2 lần vào 2 con cá sấu nhưng đều không khống chế được do cá sấu quá lớn, dòng điện 220V không đủ làm tê liệt.

Bắn điện để di chuyển 12 con cá sấu ‘khủng’ trong khu du lịch Thủy Châu ở TP.HCM- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án tối ưu để di chuyển cá sấu

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án tối ưu để di chuyển những con cá sấu này.

Tin liên quan

Công an đang làm việc với cơ sở nuôi nhốt nhiều hổ, báo ở TP.HCM

Công an đang làm việc với cơ sở nuôi nhốt nhiều hổ, báo ở TP.HCM

Đến chiều 15.12, Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an vẫn đang làm việc với chủ cơ sở nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, báo, gấu… ở phường Đông Hòa (TP.HCM).

Phát hiện nhiều cá thể rồng Nam Mỹ không có hồ sơ hợp pháp nuôi nhốt

Thương khỉ cụt đuôi bị nuôi nhốt, người dân bàn giao kiểm lâm thả về rừng

Khám phá thêm chủ đề

cá sấu động vật hoang dã Khu Du lịch Thủy Châu Khu du lịch đại nam văn hiến cục cảnh sát môi trường Bộ Công an Kiểm lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận