Công an đang làm việc với cơ sở nuôi nhốt nhiều hổ, báo ở TP.HCM

Sáng 15.12, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, báo, gấu…

Con hổ nuôi nhốt trong cơ sở đang gầy còm ốm yếu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, tại cơ sở này trước đây từng nuôi nhốt nhiều loại động vật hoang dã và từng xảy ra việc hổ xổng chuồng…

Chiều cùng ngày, công an phối hợp lực lượng kiểm lâm đã làm việc, xác định có 2 con hổ, 2 gấu, 1 báo đốm đang được nuôi nhốt tại cơ sở nuôi nhốt thí điểm động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa, TP.HCM).

Hiện chưa xác định được tuổi của 2 con hổ đang nuôi nhốt ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đại diện kiểm lâm TP.HCM, các cá thể hổ, báo, gấu đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ quản lý nhưng xác định 2 con hổ đã nhiều năm tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe ốm yếu.

Công an và kiểm lâm kiểm tra chuồng nuôi nhốt con báo ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại diện Kiểm lâm TP.HCM cho biết thêm nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại cơ sở này đã bị ốm yếu, chết và được mang đi tiêu hủy; số còn lại ông Ngô Duy Tân bàn giao lại cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào nhận dẫn đến việc phải nuôi nhốt tại cơ sở này.

Con báo đang được nuôi nhốt ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân từng xảy ra việc hổ xổng chuồng từ nhiều năm trước khiến người dân sinh sống xung quanh hết sức lo ngại.

Một trong những con gấu đang được nuôi nhốt ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra, lập biên bản, xử lý số động vật hoang dã kể trên.