Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vì sao chậm mặt bằng?

Các xã, phường có dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua gồm các phường: Tân Uyên, Tân Khánh, Tân Hiệp, Bình Dương, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Chánh Phú Hòa và các xã: Phước Hòa, An Long, Bàu Bàng.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương (TP.HCM; Ban giao thông Bình Dương), tiến độ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đến nay đạt 53% so với diện tích dự kiến thu hồi (cụ thể có 513/1.613 trường hợp đã bàn giao mặt bằng với diện tích bàn giao được 172,4 ha/327,2 ha).

Đã bàn giao được 53% diện tích xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các địa phương có số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng nhiều nhất gồm: phường Vĩnh Tân còn 326 trường hợp; xã Phước Hòa còn 273 trường hợp; phường Tân Khánh còn 156 trường hợp; phường Tân Hiệp còn 102 trường hợp…

Về nguyên nhân chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, theo đánh giá của Ban giao thông Bình Dương là do công tác bàn giao ranh giải phóng mặt bằng thực hiện trễ so với kế hoạch (trễ 4 tháng) và một số vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc, kiểm đếm, phê duyệt phương án…

Đại diện Ban giao thông Bình Dương (TP.HCM) báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương và các sở, ngành liên quan phải đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường và giải ngân tiền bồi thường cho người dân.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được thi công ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, tôi đề nghị cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải vào cuộc và phải có sự quan tâm thực sự quyết liệt để làm công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ của dự án", ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Về các phương án bồi thường, thu hồi đất (đã có quyết định), ông Hoàng Nguyên Dinh cũng đề nghị các địa phương, sở ngành phải đẩy nhanh tiến độ thu hồi; một số trường hợp cần thiết có thể mạnh dạn tổ chức cưỡng chế để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài trên 52 km (đoạn qua Bình Dương cũ dài 45,659 km), xuất phát từ đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường An Phú, TP.HCM), kết thúc tại Km52+159 giáp ranh giữa xã An Long (TP.HCM) và xã Chơn Thành (Đồng Nai).

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được thiết kế xây dựng quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục toàn tuyến, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Dự án được khởi công tháng 2.2025, do liên danh Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty CP phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu, thi công. Tổng vốn đầu tư hơn 8.833 tỉ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác (bao gồm lãi vay).