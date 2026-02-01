Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề

Sáng 1.2, hơn 2.000 học sinh đến từ 20 trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Nha Trang. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa thực hiện.

Ngoài phần tư vấn tập trung trong hội trường về quy chế tuyển sinh, phương thức xét tuyển và lựa chọn ngành học, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa còn tạo dấu ấn mạnh mẽ với khu gian hàng triển lãm. Tại đây, 11 gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo, du học và ngoại ngữ trên cả nước đã mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Khuôn viên Trường ĐH Nha Trang sáng 1.2 rộn ràng đón học sinh đến ngày hội Tư vấn mùa thi 2026 ẢNH: BÁ DUY

Học sinh Khánh Hòa háo hức đến với chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: BÁ DUY

Nam vương Đoàn Phúc Duy và hoa khôi Nguyễn Hồng Nhung của Phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa chào đón học sinh đến với chương trình Tư vấn mùa thi 2026

ẢNH: BÁ DUY

Một trong những gian hàng thu hút nhiều học sinh nhất là Khoa Động lực và Ô tô, Trường ĐH Nha Trang. Gian hàng trưng bày các mô hình xe tự chế chạy xăng, xe điện và xe điều khiển do sinh viên trực tiếp thực hiện, giúp học sinh tiếp cận sinh động với lĩnh vực kỹ thuật.

Thầy Trần Đăng Khôi, giảng viên ngành kỹ thuật ô tô, chia sẻ: "Chương trình mới sẽ cập nhật mạnh mẽ các học phần về điều khiển tự động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tập trung vào định hướng ô tô thông minh".

Học sinh trải nghiệm tại gian hàng Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Tham quan gian hàng, Minh Hằng, học sinh lớp 12C10 Trường THPT Nguyễn Thái Học (xã Diên Khánh), chia sẻ: “Các mô hình xe rất ấn tượng, gian hàng được trang trí đẹp mắt, ngành nghề giới thiệu đa dạng, giúp em có thêm nhiều thông tin bổ ích để lựa chọn ngành học”.

Không kém phần sôi động, gian hàng Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã biến một góc sân Trường ĐH Nha Trang thành không gian nghệ thuật mở. Tại đây, học sinh được hướng dẫn làm thiệp ký họa handmade, vẽ chân dung, trải nghiệm viết thư pháp ngày tết.

Sáng tạo vẽ tranh, viết thư pháp tại gian hàng Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: BÁ DUY

"Chúng mình không chỉ vẽ tặng mà còn khuyến khích các bạn cùng tham gia, giúp các em có trải nghiệm thực tế về mỹ thuật", đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết.

Nguyễn Hoàng Lâm Vy, học sinh lớp 12C12 Trường THPT Nguyễn Trãi (P.Ninh Hòa), hào hứng nói: “Em rất thích các hoạt động vẽ chân dung và viết thư pháp. Nhờ được tự tay trải nghiệm, em hiểu rõ hơn về ngành thiết kế và định hướng của bản thân”.

Học sinh vui thích vì được nhận quà tại gian hàng của ĐH Kinh Tế TP.HCM ẢNH: BÁ DUY

Quà tặng tại gian hàng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ẢNH: BÁ DUY

Học sinh tìm hiểu tại gian hàng Trường ĐH Tài chính - Marketing ẢNH: BÁ DUY

Tại gian hàng Trường ĐH Khánh Hòa, cô Lê Thị Phương, giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, cho biết năm nay trường tuyển sinh 21 mã ngành. Theo cô Phương, học sinh quan tâm đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, xã hội, song các câu hỏi tập trung nhiều nhất vẫn thuộc khối ngành sư phạm và báo chí truyền thông.

Học sinh quét mã QR để tìm hiểu tại gian hàng của Trường ĐH Thủ Dầu Một ẢNH: BÁ DUY

Tham quan tìm hiểu và trúng thưởng tại gian hàng Trường ĐH Thái Bình Dương ẢNH: BÁ DUY

Các gian hàng còn lại của ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Thái Bình Dương, Địa ốc Đất Xanh Nam Trung bộ cũng tấp nập học sinh, phụ huynh đến tư vấn.

Đại diện Trường ĐH Thái Bình Dương cho biết, thông qua Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa, nhà trường mong muốn giới thiệu giá trị cốt lõi là phát triển toàn diện, liêm chính và chuẩn mực quốc tế, giúp thí sinh hình thành tư duy sáng tạo và lựa chọn đúng ngành học theo năng lực.

Sự đa dạng từ công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ đến nghệ thuật trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa đã tạo nên không gian trải nghiệm phong phú, giúp các em định hướng rõ hơn về con đường học vấn trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.