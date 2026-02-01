Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề

Bá Duy
Bá Duy
01/02/2026 18:23 GMT+7

Bên cạnh tư vấn quy chế tuyển sinh mới, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa thu hút học sinh nhờ các gian hàng trải nghiệm ngành nghề, công nghệ, nghệ thuật và định hướng học tập thực tế.

Sáng 1.2, hơn 2.000 học sinh đến từ 20 trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Nha Trang. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa thực hiện.

Ngoài phần tư vấn tập trung trong hội trường về quy chế tuyển sinh, phương thức xét tuyển và lựa chọn ngành học, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa còn tạo dấu ấn mạnh mẽ với khu gian hàng triển lãm. Tại đây, 11 gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo, du học và ngoại ngữ trên cả nước đã mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 1.

Khuôn viên Trường ĐH Nha Trang sáng 1.2 rộn ràng đón học sinh đến ngày hội Tư vấn mùa thi 2026

ẢNH: BÁ DUY

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 2.

Học sinh Khánh Hòa háo hức đến với chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức

ẢNH: BÁ DUY

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 3.

Nam vương Đoàn Phúc Duy và hoa khôi Nguyễn Hồng Nhung của Phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa chào đón học sinh đến với chương trình Tư vấn mùa thi 2026

ẢNH: BÁ DUY

Một trong những gian hàng thu hút nhiều học sinh nhất là Khoa Động lực và Ô tô, Trường ĐH Nha Trang. Gian hàng trưng bày các mô hình xe tự chế chạy xăng, xe điện và xe điều khiển do sinh viên trực tiếp thực hiện, giúp học sinh tiếp cận sinh động với lĩnh vực kỹ thuật.

Thầy Trần Đăng Khôi, giảng viên ngành kỹ thuật ô tô, chia sẻ: "Chương trình mới sẽ cập nhật mạnh mẽ các học phần về điều khiển tự động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tập trung vào định hướng ô tô thông minh".

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 4.
Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 5.

Học sinh trải nghiệm tại gian hàng Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Tham quan gian hàng, Minh Hằng, học sinh lớp 12C10 Trường THPT Nguyễn Thái Học (xã Diên Khánh), chia sẻ: “Các mô hình xe rất ấn tượng, gian hàng được trang trí đẹp mắt, ngành nghề giới thiệu đa dạng, giúp em có thêm nhiều thông tin bổ ích để lựa chọn ngành học”.

Không kém phần sôi động, gian hàng Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã biến một góc sân Trường ĐH Nha Trang thành không gian nghệ thuật mở. Tại đây, học sinh được hướng dẫn làm thiệp ký họa handmade, vẽ chân dung, trải nghiệm viết thư pháp ngày tết.

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 6.
Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 7.
Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 8.

Sáng tạo vẽ tranh, viết thư pháp tại gian hàng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: BÁ DUY

"Chúng mình không chỉ vẽ tặng mà còn khuyến khích các bạn cùng tham gia, giúp các em có trải nghiệm thực tế về mỹ thuật", đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết.

Nguyễn Hoàng Lâm Vy, học sinh lớp 12C12 Trường THPT Nguyễn Trãi (P.Ninh Hòa), hào hứng nói: “Em rất thích các hoạt động vẽ chân dung và viết thư pháp. Nhờ được tự tay trải nghiệm, em hiểu rõ hơn về ngành thiết kế và định hướng của bản thân”.

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 9.

Học sinh vui thích vì được nhận quà tại gian hàng của ĐH Kinh Tế TP.HCM

ẢNH: BÁ DUY

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 10.

Quà tặng tại gian hàng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

ẢNH: BÁ DUY

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 11.

Học sinh tìm hiểu tại gian hàng Trường ĐH Tài chính - Marketing

ẢNH: BÁ DUY

Tại gian hàng Trường ĐH Khánh Hòa, cô Lê Thị Phương, giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, cho biết năm nay trường tuyển sinh 21 mã ngành. Theo cô Phương, học sinh quan tâm đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, xã hội, song các câu hỏi tập trung nhiều nhất vẫn thuộc khối ngành sư phạm và báo chí truyền thông.

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 12.

Học sinh quét mã QR để tìm hiểu tại gian hàng của Trường ĐH Thủ Dầu Một

ẢNH: BÁ DUY

Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa: Sôi động không gian trải nghiệm ngành nghề- Ảnh 13.

Tham quan tìm hiểu và trúng thưởng tại gian hàng Trường ĐH Thái Bình Dương

ẢNH: BÁ DUY

Các gian hàng còn lại của ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Thái Bình Dương, Địa ốc Đất Xanh Nam Trung bộ cũng tấp nập học sinh, phụ huynh đến tư vấn.

Đại diện Trường ĐH Thái Bình Dương cho biết, thông qua Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa, nhà trường mong muốn giới thiệu giá trị cốt lõi là phát triển toàn diện, liêm chính và chuẩn mực quốc tế, giúp thí sinh hình thành tư duy sáng tạo và lựa chọn đúng ngành học theo năng lực.

Sự đa dạng từ công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ đến nghệ thuật trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa đã tạo nên không gian trải nghiệm phong phú, giúp các em định hướng rõ hơn về con đường học vấn trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tin liên quan

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích

Những quy định mới, trong đó có quy định dành cho thí sinh xét tuyển vào các ngành sư phạm đang được Bộ GD-ĐT dự kiến tại Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026, sẽ được giải đáp và tư vấn trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Khánh Hòa.

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn mùa thi Tư vấn mùa thi 2026 Khánh Hòa Trường ĐH Nha Trang Gian hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận