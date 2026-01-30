Xử phạt 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe

Trước đó, từ hình ảnh người dân cung cấp, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng xác minh và làm rõ 2 trường hợp tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe.

Hình ảnh 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Qua xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời chủ phương tiện và tài xế vi phạm đến làm việc. Tại đây, ông L.H.N (38 tuổi, tài xế xe buýt 79B-024.XX) và ông N.T.A (30 tuổi, tài xế xe buýt 79B-025.XX) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt với hành vi cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định tại điểm H khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, với mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không tái phạm.

2 tài xế xe buýt làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe là vi phạm quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với xe buýt chở nhiều hành khách.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm. Đây là kênh thông tin quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh.