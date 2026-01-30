Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xử phạt 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe

Bá Duy
Bá Duy
30/01/2026 19:10 GMT+7

Ngày 30.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt 2 tài xế xe buýt vì sử dụng điện thoại khi lái xe, sau khi tiếp nhận hình ảnh phản ánh của người dân.

Trước đó, từ hình ảnh người dân cung cấp, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng xác minh và làm rõ 2 trường hợp tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe.

Xử phạt 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe - Ảnh 1.
Xử phạt 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe - Ảnh 2.

Hình ảnh 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe

ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Qua xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời chủ phương tiện và tài xế vi phạm đến làm việc. Tại đây, ông L.H.N (38 tuổi, tài xế xe buýt 79B-024.XX) và ông N.T.A (30 tuổi, tài xế xe buýt 79B-025.XX) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt với hành vi cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định tại điểm H khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, với mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không tái phạm.

Xử phạt 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe - Ảnh 3.

2 tài xế xe buýt làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe là vi phạm quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với xe buýt chở nhiều hành khách.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm. Đây là kênh thông tin quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Tin liên quan

Xe buýt bị lật trong khu công nghiệp ở Khánh Hòa

Xe buýt bị lật trong khu công nghiệp ở Khánh Hòa

Xe buýt chở 6 người bị lật khi đang lưu thông trong Khu công nghiệp Ninh Thủy (Khánh Hòa), may mắn không ai bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa mất an toàn giao thông xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận