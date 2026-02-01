Vào lúc 8 giờ sáng nay 1.2, tại Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hoà) diễn ra Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức. Đại diện các trường ĐH sẽ cung cấp thông tin hữu ích về các ngành học, đặc biệt là ngành sư phạm, giúp các thí sinh định hướng nghề nghiệp.

Chương trình thu hút hơn 2.000 học sinh của 20 trường PTTH trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về tham dự trực tiếp và được truyền hình trực tuyến tại website thanhnien.vn. fanpage Facebook, kênh TikTok, YouTube của Báo Thanh Niên.

Vài ngày trước, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH với những thay đổi đáng chú ý về số nguyện vọng đăng ký, điểm cộng, phương thức tuyển sinh… Những điều này tác động đến việc xét tuyển ĐH năm nay ra sao? Thí sinh cần điều chỉnh định hướng ôn tập, lựa chọn phương thức xét tuyển thế nào?

Học sinh Khánh Hòa đến với chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Nha Trang sáng nay ảnh: bá Duy

Học sinh háo hức tham dự ngày hội Tư vấn mùa thi tại Khánh Hòa sáng nay. Ban tổ chức chuẩn bị xe đưa đón học sinh đến ngày hội ảnh: Bá Duy

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH mà Bộ GD-ĐT mới công bố quy định thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau. Riêng các chương trình đào tạo giáo viên, các trường đào tạo nhóm ngành này chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3. Điều này ảnh hưởng thế nào đến thí sinh có ý định dự thi vào ngành sư phạm? Đại diện trường ĐH có đào tạo ngành sư phạm sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích, đồng thời thông tin về chỉ tiêu, tổ hợp môn, phương thức xét tuyển mới trong năm nay.

Chào đón học sinh đến với chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa ảnh: Bá Duy

Bên cạnh đó, năm nay nhiều trường thay đổi, bổ sung tổ hợp môn mới, trong đó có trường bỏ hoặc hạn chế tuyển sinh theo tổ hợp môn truyền thống. Các chuyên gia sẽ tư vấn để học sinh đã ôn tập theo các tổ hợp môn này nhiều năm nay chuyển đổi sang những tổ hợp môn tương đương mà vẫn giữ được các môn đã ôn tập từ trước.

Rộn ràng đến với ngày hội Tư vấn mùa thi sáng nay tại Trường ĐH Nha Trang ảnh: Bá Duy

Khuôn viên Trường ĐH Nha Trang sáng nay rộn ràng đón học sinh đến ngày hội Tư vấn mùa thi ảnh: Bá Duy

Học sinh trong nhà thi đấu của Trường ĐH Nha Trang chuẩn bị bước vào chương trình Tư vấn mùa thi 2026 ảnh: Bá Duy

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Nha Trang sáng nay ảnh: bá Duy

Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD-ĐT Khánh Hòa, phát biểu trong chương trình

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, phát biểu khai mạc chương trình tư vấn mùa thi tại Khánh Hòa ảnh: bá Duy

Trao 35 suất học bổng cho các em học sinh ảnh: bá Duy

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc (ngoài cùng bên trái), Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ và nhà báo Gia Bình (ngoài cùng bên phải), Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ trao thư cảm ơn và quà tặng cho các đơn vị đồng hành

ảnh: bá Duy

Những nội dung này sẽ được các chuyên gia tư vấn trong chương trình hôm nay.

Ban tư vấn tuyển sinh trong chương trình sáng nay ảnh: Bá Duy

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang;

Tiến sĩ Lê Công Hoan, Trưởng Phòng Đào tạo và Bảo đảm chất lượng Trường ĐH Khánh Hòa;

Tiến sĩ Trần Thị Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG-UEH);

Thầy Nguyễn Minh Hoàng, Phòng Đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng;

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng phòng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing;

Thạc sĩ Lê Anh Vân, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương;

Thầy Huỳnh Thanh Duy, đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM;

Thạc sĩ Phi Hoài Linh, giảng viên Khoa Khoa học xã hội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Học sinh đặt câu hỏi và nhận được các phần quà trong chương trình ảnh: bá Duy

Tại chương trình, đại diện các trường ĐH cũng sẽ nêu những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần nắm rõ trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 và cung cấp thông tin về đề án tuyển sinh tại trường mình.



