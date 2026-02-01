Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Live Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
01/02/2026 08:15 GMT+7

Những quy định mới, trong đó có quy định dành cho thí sinh xét tuyển vào các ngành sư phạm đang được Bộ GD-ĐT dự kiến tại Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026, sẽ được giải đáp và tư vấn trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Khánh Hòa.

Vào lúc 8 giờ sáng nay 1.2, tại Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hoà) diễn ra Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức. Đại diện các trường ĐH sẽ cung cấp thông tin hữu ích về các ngành học, đặc biệt là ngành sư phạm, giúp các thí sinh định hướng nghề nghiệp.

Chương trình thu hút hơn 2.000 học sinh của 20 trường PTTH trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về tham dự trực tiếp và được truyền hình trực tuyến tại website thanhnien.vn. fanpage Facebook, kênh TikTok, YouTube của Báo Thanh Niên.

Vài ngày trước, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH với những thay đổi đáng chú ý về số nguyện vọng đăng ký, điểm cộng, phương thức tuyển sinh… Những điều này tác động đến việc xét tuyển ĐH năm nay ra sao? Thí sinh cần điều chỉnh định hướng ôn tập, lựa chọn phương thức xét tuyển thế nào?

Lưu ý cho thí sinh xét tuyển ngành sư phạm năm 2026 - Ảnh 1.

Học sinh Khánh Hòa đến với chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Nha Trang sáng nay

ảnh: bá Duy

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 1.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 2.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 3.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 4.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 5.

Học sinh háo hức tham dự ngày hội Tư vấn mùa thi tại Khánh Hòa sáng nay. Ban tổ chức chuẩn bị xe đưa đón học sinh đến ngày hội

ảnh: Bá Duy 

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH mà Bộ GD-ĐT mới công bố quy định thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau. Riêng các chương trình đào tạo giáo viên, các trường đào tạo nhóm ngành này chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3. Điều này ảnh hưởng thế nào đến thí sinh có ý định dự thi vào ngành sư phạm? Đại diện trường ĐH có đào tạo ngành sư phạm sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích, đồng thời thông tin về chỉ tiêu, tổ hợp môn, phương thức xét tuyển mới trong năm nay.

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 6.

Chào đón học sinh đến với chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Khánh Hòa

ảnh: Bá Duy

Bên cạnh đó, năm nay nhiều trường thay đổi, bổ sung tổ hợp môn mới, trong đó có trường bỏ hoặc hạn chế tuyển sinh theo tổ hợp môn truyền thống. Các chuyên gia sẽ tư vấn để học sinh đã ôn tập theo các tổ hợp môn này nhiều năm nay chuyển đổi sang những tổ hợp môn tương đương mà vẫn giữ được các môn đã ôn tập từ trước.

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 7.

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 8.

Rộn ràng đến với ngày hội Tư vấn mùa thi sáng nay tại Trường ĐH Nha Trang

ảnh: Bá Duy

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 9.

Khuôn viên Trường ĐH Nha Trang sáng nay rộn ràng đón học sinh đến ngày hội Tư vấn mùa thi

ảnh: Bá Duy

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 10.

Học sinh trong nhà thi đấu của Trường ĐH Nha Trang chuẩn bị bước vào chương trình Tư vấn mùa thi 2026

ảnh: Bá Duy

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 11.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Nha Trang sáng nay

ảnh: bá Duy

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 12.

Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD-ĐT Khánh Hòa, phát biểu trong chương trình

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 13.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, phát biểu khai mạc chương trình tư vấn mùa thi tại Khánh Hòa

ảnh: bá Duy

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 14.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 15.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 16.

Trao 35 suất học bổng cho các em học sinh

ảnh: bá Duy 

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 17.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc (ngoài cùng bên trái), Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ và nhà báo Gia Bình (ngoài cùng bên phải), Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ trao thư cảm ơn và quà tặng cho các đơn vị đồng hành

ảnh: bá Duy

Những nội dung này sẽ được các chuyên gia tư vấn trong chương trình hôm nay.

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 18.

Ban tư vấn tuyển sinh trong chương trình sáng nay

ảnh: Bá Duy

  • PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang;
  • Tiến sĩ Lê Công Hoan, Trưởng Phòng Đào tạo và Bảo đảm chất lượng Trường ĐH Khánh Hòa;
  • Tiến sĩ Trần Thị Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG-UEH);
  • Thầy Nguyễn Minh Hoàng, Phòng Đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng;
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng phòng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing;
  • Thạc sĩ Lê Anh Vân, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương;
  • Thầy Huỳnh Thanh Duy, đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM;
  • Thạc sĩ Phi Hoài Linh, giảng viên Khoa Khoa học xã hội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 19.
Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 20.

Học sinh đặt câu hỏi và nhận được các phần quà trong chương trình 

ảnh: bá Duy 

Tại chương trình, đại diện các trường ĐH cũng sẽ nêu những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần nắm rõ trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 và cung cấp thông tin về đề án tuyển sinh tại trường mình.

Tuyển sinh ĐH 2026: Lưu ý thứ tự nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích - Ảnh 21.


