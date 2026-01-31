Học sinh Khánh Hòa nóng lòng chờ Tư vấn mùa thi 2026

Sáng 1.2, Trường ĐH Nha Trang sẽ rộn ràng đón hơn 2.000 học sinh từ 20 trường THPT trên địa bàn Khánh Hòa tham gia chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức. Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 đến 10 giờ, hứa hẹn sẽ là buổi sáng bùng nổ câu hỏi khi các em học sinh lớp 12 được gặp gỡ trực tiếp đội ngũ chuyên gia từ nhiều trường đại học uy tín.

Tham gia tư vấn có PGS-TS Tô Văn Phương (Trường ĐH Nha Trang), TS Đinh Công Khải (ĐH Kinh tế TP.HCM), ThS Nguyễn Thị Kim Phụng (Trường ĐH Tài chính - Marketing), thầy Nguyễn Thanh Duy (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM), ThS Phi Hoài Linh (Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn) và đại diện các trường ĐH Khánh Hòa, Tôn Đức Thắng, Ngân hàng TP.HCM, Thủ Dầu Một, Thái Bình Dương - tất cả đều sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về tuyển sinh đại học.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang vào sáng mai ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh với hàng loạt thay đổi: giới hạn 10 nguyện vọng, ngành sư phạm chỉ xét từ nguyện vọng 1-3, bỏ tổ hợp môn truyền thống, điểm cộng SAT và IELTS... Những câu hỏi đang "nóng" nhất của học sinh sẽ được giải đáp: "Vừa có SAT vừa có IELTS thì được cộng cả 2 không?", "Đã ôn theo tổ hợp cũ giờ chuyển sang tổ hợp mới thế nào?", "10 nguyện vọng thì đăng ký ra sao cho an toàn?"...

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ: "Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên luôn đồng hành cùng quyết định lớn của học sinh. Chương trình đã trở thành kênh thông tin uy tín, tin cậy bậc nhất đối với học sinh, phụ huynh và các trường đại học. Năm nay, với những thay đổi lớn trong quy chế tuyển sinh, các em càng cần được giải đáp kịp thời để có chiến lược ôn tập và đăng ký nguyện vọng phù hợp".

Các tình nguyện viên của Trường ĐH Nha Trang đã sẵn sàng cho chương trình Tư vấn mùa thi 2026 ẢNH: BÁ DUY

Chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, cho biết: "Chương trình không chỉ cung cấp thông tin về tuyển sinh mà còn giúp các em hiểu rõ hơn về bản thân, khám phá sở trường và đam mê. Đây là hành trang quan trọng cho hành trình trưởng thành của tuổi trẻ".

Không chỉ có tư vấn, chương trình năm nay còn đặc biệt với hàng chục gian hàng triển lãm của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm du học, trung tâm ngoại ngữ sẵn sàng đón học sinh tham quan, tìm hiểu thông tin.

Học sinh Khánh Hòa luôn háo hức chào đón chương trình Tư vấn mùa thi hằng năm của báo Thanh Niên ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, các em học sinh sẽ được tham quan phòng thí nghiệm Robot, bảo tàng Thủy sinh vật, bảo tàng Ngư cụ, những không gian học tập hiện đại của Trường ĐH Nha Trang.

Em Minh Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT Lạc Long Quân (xã Khánh Vĩnh), không giấu được sự háo hức: "Em đã đếm ngược từng ngày để được tham dự chương trình. Em muốn nghe các thầy cô giải thích rõ về quy chế mới, vì nếu đã ôn theo tổ hợp cũ thì giờ phải điều chỉnh thế nào cho đúng".

Tại chương trình, Ban tổ chức sẽ trao 35 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có thành tích tốt và ý chí vươn lên.

Để tạo điều kiện cho học sinh ở xa, Báo Thanh Niên hỗ trợ 20 xe khách đưa đón miễn phí từ Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa và Cam Ranh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên thanhnien.vn, Facebook, YouTube, TikTok - để mọi học sinh, phụ huynh dù ở đâu, đều có thể theo dõi và đặt câu hỏi.