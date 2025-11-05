125 đề tài sinh viên tranh tài giải thưởng KH-CN toàn quốc tại Khánh Hòa

Sáng 5.11, Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN, T.Ư Đoàn và Quỹ VIFOTEC đã tổ chức khai mạc vòng chung khảo giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025 tại Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa).

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Khổng Trung Thắng, Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ: "Đây là sự kiện trọng đại của cộng đồng học thuật sinh viên Việt Nam, là ngày hội tôn vinh trí tuệ, đam mê và tinh thần sáng tạo, quy tụ 125 công trình nghiên cứu tiêu biểu từ 58 cơ sở giáo dục đại học trên khắp mọi miền Tổ quốc".

Ông Vũ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục KH-CN-TT, phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung khảo giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên năm 2025 ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Vũ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục KH-CN-TT, giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên năm nay thu hút 628 đề tài từ 112 trường đại học trên toàn quốc.

Ngày 20.9, Bộ GD-ĐT phối hợp với Trường ĐH Nha Trang tổ chức họp Hội đồng Giải thưởng để đánh giá, xét chọn giải khuyến khích, giải ba và lựa chọn 125 đề tài xuất sắc vào vòng chung khảo.

Các đề tài được chia theo 6 lĩnh vực nghiên cứu chính, gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.

Điều đáng chú ý, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý tưởng hay, đã được các nhà đầu tư hỗ trợ và tạo điều kiện tham gia hợp tác cùng doanh nghiệp khởi nghiệp; nhiều đề tài đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Trường ĐH Nha Trang là đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung khảo giải thưởng KH-CN 2025 và lễ tổng kết - trao giải

ẢNH: BÁ DUY

Sinh viên Cao Tiến Phúc đến từ Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết nhóm của mình mang đến đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư ESG trên thị trường chứng khoán: Nghiên cứu thế hệ Z tại Việt Nam". Đây là công trình được nhóm 5 thành viên với 2 giảng viên hướng dẫn dồn tâm huyết thực hiện trong gần 2 năm.

TS Khổng Trung Thắng nhấn mạnh, giải thưởng tại cuộc thi không chỉ khuyến khích sinh viên nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, mà còn góp phần định hình văn hóa khoa học trong học đường, hun đúc tinh thần cống hiến, trung thực và khát vọng tri thức.

"Trải qua nhiều năm tổ chức, giải thưởng đã phát hiện và nuôi dưỡng hàng nghìn tài năng trẻ, nhiều em hiện nay đã trở thành nhà khoa học, giảng viên, kỹ sư, doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo", ông Thắng khẳng định.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân thuyết trình đề tài của nhóm tại chương trình ẢNH: BÁ DUY

Theo Ban tổ chức, lễ tổng kết và trao giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 8.11 tại Trường ĐH Nha Trang.