Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

125 đề tài sinh viên tranh tài giải thưởng KH-CN toàn quốc tại Khánh Hòa

Bá Duy
Bá Duy
05/11/2025 12:40 GMT+7

Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa) đăng cai tổ chức vòng chung khảo giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên năm 2025, với sự tham dự của 125 công trình nghiên cứu xuất sắc đến từ 58 cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.

Sáng 5.11, Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN, T.Ư Đoàn và Quỹ VIFOTEC đã tổ chức khai mạc vòng chung khảo giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025 tại Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa).

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Khổng Trung Thắng, Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ: "Đây là sự kiện trọng đại của cộng đồng học thuật sinh viên Việt Nam, là ngày hội tôn vinh trí tuệ, đam mê và tinh thần sáng tạo, quy tụ 125 công trình nghiên cứu tiêu biểu từ 58 cơ sở giáo dục đại học trên khắp mọi miền Tổ quốc".

125 đề tài sinh viên tranh tài giải thưởng KH-CN toàn quốc tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Vũ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục KH-CN-TT, phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung khảo giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên năm 2025

ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Vũ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục KH-CN-TT, giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên năm nay thu hút 628 đề tài từ 112 trường đại học trên toàn quốc.

Ngày 20.9, Bộ GD-ĐT phối hợp với Trường ĐH Nha Trang tổ chức họp Hội đồng Giải thưởng để đánh giá, xét chọn giải khuyến khích, giải ba và lựa chọn 125 đề tài xuất sắc vào vòng chung khảo.

Các đề tài được chia theo 6 lĩnh vực nghiên cứu chính, gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.

Điều đáng chú ý, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý tưởng hay, đã được các nhà đầu tư hỗ trợ và tạo điều kiện tham gia hợp tác cùng doanh nghiệp khởi nghiệp; nhiều đề tài đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

125 đề tài sinh viên tranh tài giải thưởng KH-CN toàn quốc tại Khánh Hòa - Ảnh 2.

Trường ĐH Nha Trang là đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung khảo giải thưởng KH-CN 2025 và lễ tổng kết - trao giải

ẢNH: BÁ DUY

Sinh viên Cao Tiến Phúc đến từ Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết nhóm của mình mang đến đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư ESG trên thị trường chứng khoán: Nghiên cứu thế hệ Z tại Việt Nam". Đây là công trình được nhóm 5 thành viên với 2 giảng viên hướng dẫn dồn tâm huyết thực hiện trong gần 2 năm.

TS Khổng Trung Thắng nhấn mạnh, giải thưởng tại cuộc thi không chỉ khuyến khích sinh viên nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, mà còn góp phần định hình văn hóa khoa học trong học đường, hun đúc tinh thần cống hiến, trung thực và khát vọng tri thức.

"Trải qua nhiều năm tổ chức, giải thưởng đã phát hiện và nuôi dưỡng hàng nghìn tài năng trẻ, nhiều em hiện nay đã trở thành nhà khoa học, giảng viên, kỹ sư, doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo", ông Thắng khẳng định.

125 đề tài sinh viên tranh tài giải thưởng KH-CN toàn quốc tại Khánh Hòa - Ảnh 3.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân thuyết trình đề tài của nhóm tại chương trình

ẢNH: BÁ DUY

Theo Ban tổ chức, lễ tổng kết và trao giải thưởng KH-CN dành cho sinh viên năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 8.11 tại Trường ĐH Nha Trang.

Tin liên quan

Hội thảo quốc tế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Nha Trang

Hội thảo quốc tế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Nha Trang

Ngày 15.7, Hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì hạnh phúc bền vững (STISWB 2024) đã khai mạc tại Trường ĐH Nha Trang.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Nha Trang Khánh Hòa giáo dục giải thưởng KH-CN Công trình nghiên cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận