Giải đáp nóng thắc mắc về tuyển sinh ĐH trong Tư vấn mùa thi tại Gia Lai

Theo kế hoạch, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 31.1, với sự tham gia của khoảng 1.200 học sinh của trường và các trường THPT trên địa bàn H.Tuy Phước cũ.

Chương trình được tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Thanh Niên (thanhnien.vn), tạo điều kiện để học sinh trực tiếp đặt câu hỏi và được giải đáp những băn khoăn liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Học sinh trường THPT Nguyễn Diêu mong chờ chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời gian gần đây, nhiều thay đổi liên quan đến tuyển sinh ĐH như tổ hợp môn xét tuyển, điểm ưu tiên, phương thức tuyển sinh và thời gian đào tạo… đã khiến không ít học sinh, phụ huynh băn khoăn.

Vì vậy, việc được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia và đại diện các cơ sở đào tạo sẽ giúp học sinh tiếp cận thông tin chính xác, yên tâm lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

Tại chương trình, học sinh sẽ được các chuyên gia tuyển sinh và đại diện các trường ĐH, CĐ trực tiếp tư vấn, giải đáp những vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các phương thức xét tuyển, xét học bạ, cũng như thông tin về ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai.

Học sinh duyệt lại tiết phục văn nghệ biểu diễn trong chương trình ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tham gia tư vấn có thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng (Trường ĐH Tài chính - Marketing); PGS-TS Đinh Thị Thu Hồng (ĐH Kinh tế TP.HCM - UEH); TS Hồ Văn Nhàn (ĐH Duy Tân); TS Nguyễn Công Đức (Trường ĐH Xây dựng Miền Trung); Thạc sĩ Đỗ Văn Cao (Trường ĐH Nha Trang); Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng (Trường ĐH Luật, ĐH Huế); Thạc sĩ Huỳnh Thanh Duy (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM); Thạc sĩ Lê Anh Vân (Trường ĐH Thái Bình Dương); Thạc sĩ Cao Quảng Tư (Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn) và giảng viên Phan Thị Lệ Thuyền (Phân hiệu Trường ĐH FPT tại Gia Lai)...

Mong được trực tiếp trao đổi với chuyên gia tuyển sinh

Em Phan Hoài Bảo Trân (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Diêu) cho biết rất háo hức chờ đón chương trình. Theo Trân, việc một số trường ĐH không còn tuyển sinh các tổ hợp A00, C00 trong năm nay khiến nhiều học sinh bỡ ngỡ, lo lắng.

“Dù đã tìm hiểu qua mạng xã hội và các anh chị đi trước, em vẫn mong được trực tiếp trao đổi với chuyên gia tuyển sinh để tự tin hơn trước kỳ thi sắp tới”, Trân chia sẻ.

Tương tự, em Ngô Thảo Nguyên (học sinh lớp 12A3) bày tỏ vui mừng khi chương trình được tổ chức ngay tại trường. “Em dự định đăng ký ngành quan hệ công chúng và ngôn ngữ Trung. Tuy nhiên, em vẫn còn nhiều băn khoăn về phương thức xét tuyển, xét học bạ nên hy vọng sẽ được các thầy cô tư vấn cụ thể hơn”, Nguyên nói.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu xếp gọn ghế đá để chuẩn bị địa điểm tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài hoạt động tư vấn trực tiếp, hằng năm Báo Thanh Niên còn cung cấp thông tin tuyển sinh trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử và phát hành Cẩm nang tuyển sinh, giúp học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, lựa chọn trường, chọn ngành và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Ông Đặng Tấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Diêu, cho biết đây là lần đầu tiên chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được tổ chức tại trường. Những năm trước, nhà trường phải đưa học sinh đến tham dự tại các địa phương khác.

"Việc chương trình được tổ chức ngay tại trường giúp thầy và trò thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tiếp cận thông tin tuyển sinh một cách đầy đủ, kịp thời", ông Đặng Tấn Anh nói.

Ghế nhựa đã được chuẩn bị sẵn để phục vụ chỗ ngồi cho 1.200 học sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Đặng Tấn Anh, chương trình là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần cung cấp cho học sinh lớp 12 thông tin chính xác về kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ; đồng thời hỗ trợ các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.