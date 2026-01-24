Trải nghiệm công nghệ mới tại các gian triển lãm Tư vấn mùa thi

Hôm qua 23.1, tại Trường ĐH Đồng Nai, các hoạt động trang trí tại khu vực gian hàng đã diễn ra nhộn nhịp từ sáng. Hàng trăm cán bộ, nhân viên của các trường ĐH, cơ sở giáo dục từ TP.HCM và Đồng Nai đã vận chuyển các thiết bị thực hành, sản phẩm của nhiều ngành học, quà tặng... để trưng bày tại gian hàng của trường mình.

Các trường trang trí chuẩn bị cho ngày hội Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên diễn ra hôm nay (24.1) ẢNH: MỸ QUYÊN

Trong khuôn khổ ngày hội Tư vấn tuyển sinh của Báo Thanh Niên năm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham gia với lực lượng hùng hậu gồm đội ngũ giảng viên, chuyên gia tư vấn tuyển sinh giàu kinh nghiệm cùng sinh viên đến từ nhiều khoa, viện của trường.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nga, cán bộ truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay so với các năm trước, điểm mới nổi bật của gian triển lãm năm nay là tăng cường các hoạt động tương tác trải nghiệm, chú trọng tư vấn cá nhân hóa theo định hướng nghề nghiệp của từng thí sinh, đồng thời phát huy vai trò của sinh viên như những "đại sứ hướng nghiệp", trực tiếp chia sẻ trải nghiệm học tập, đời sống sinh viên tại trường.

Theo đại diện Trường ĐH FPT, khu vực 3 gian hàng của trường này sẽ mang đến cho học sinh lớp 12 cơ hội tìm hiểu trực tiếp các phương thức xét tuyển, chính sách học bổng 2026 và 38 ngành đào tạo xu hướng. Song song đó là chuỗi trải nghiệm công nghệ - STEM với robot, drone (máy bay không người lái), xe tự hành, máy in 3D, công nghệ tăng cường AR/VR cùng không gian trưng bày đồ án sáng tạo và dự án khởi nghiệp nổi bật của sinh viên.

Chuẩn bị vật phẩm tặng học sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi ảnh: Mỹ Quyên

Trong khi đó, Trường ĐH Văn Hiến chuẩn bị hàng ngàn phần quà gồm ba lô, nón bảo hiểm, gấu bông, móc khóa khắc tên, liễn thư pháp... để tặng thí sinh.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Văn Lang cho biết sẽ tập trung tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu định hướng 8 khối ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh mới - xét hồ sơ năng lực, tổ chức bartender (pha chế), mini game trúng quà và hoạt động giao lưu với nhóm sinh viên là cựu học sinh tỉnh Đồng Nai.

Đến với ngày hội Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức, thạc sĩ Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, chia sẻ: "Học sinh tới gian hàng của trường sẽ được trải nghiệm về ngành học thuộc nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, thầy cô sẽ tư vấn về các phương thức xét tuyển, các chính sách học bổng và các ngành học mới".

Hứa hẹn nhiều hoạt động sôi nổi tại các gian hàng tư vấn của các trường ảnh: Mỹ Quyên

Ở khối CĐ, nhiều trường cũng đã chuẩn bị mô hình, quà tặng để đón học sinh tham gia. Thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, cho hay: "Trường mang đến ngày hội mô hình của khối sức khỏe gồm máy soi da, mô hình giải phẫu bán thân có thể tháo lắp, mô hình bàn tay lấy máu tĩnh mạch... Trong khi đó, khối kỹ thuật có máy phân tích khí thải KEG - 500, mô hình động cơ lai xăng gas, mô hình chiếu sáng... ".