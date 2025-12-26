Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Hoạt động gian hàng triển lãm Tư vấn mùa thi thu hút học sinh

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
26/12/2025 05:54 GMT+7

Tại hầu hết các điểm diễn ra chương trình Tư vấn mùa thi đều có hoạt động gian hàng triển lãm nhằm kết nối các trường ĐH, CĐ, trung cấp, các trung tâm đào tạo, trung tâm du học... với học sinh.

Tư vấn, hỗ trợ học sinh trải nghiệm ngành nghề tại gian hàng được đánh giá là hoạt động trực tiếp và hiệu quả nhất. Tại đây, thí sinh được thầy cô đại diện các trường giải đáp mọi thắc mắc về ngành học, chương trình đào tạo, điểm chuẩn, học phí, học bổng...

- Ảnh 1.

Đông đảo học sinh tìm hiểu thông tin tại gian hàng triển lãm của các trường trong chương trình Tư vấn mùa thi 2025

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Là một trong những chuyên gia tư vấn gắn bó với chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên trong nhiều năm qua, thạc sĩ Vũ Đình Lê, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Luật TP.HCM, nhận định: "Trong quá trình tư vấn tại ngày hội do Báo Thanh Niên tổ chức, ngoài thông tin mang tính định hướng chung được cung cấp bởi các chuyên gia trong phần tư vấn chung trên sân khấu, tại các gian hàng riêng của từng trường, các thí sinh sẽ được cung cấp thông tin cụ thể và chi tiết hơn".

Theo thạc sĩ Vũ Đình Lê, tại gian hàng, thí sinh được tìm hiểu sâu về hoạt động riêng của từng trường với các ngành học, chương trình đào tạo, môi trường học tập, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, học bổng, học phí... Thạc sĩ Lê cho rằng hoạt động tư vấn 1:1 này giúp thí sinh hiểu bản thân mình hơn, hiểu ngành học mình mong muốn hơn, hiểu trường ĐH hơn và hiểu hơn về nhu cầu ngành nghề trong 5 - 10 năm sau, từ đó sẽ có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Hoạt động gian hàng triển lãm Tư vấn mùa thi thu hút học sinh - Ảnh 1.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, nhận định khu vực gian hàng giúp các trường ĐH và thí sinh gần gũi nhau, hiểu nhau hơn, đặc biệt là tiếp cận đúng đối tượng khi thí sinh có thể tìm đến với trường mình mong muốn và trường gặp gỡ đúng thí sinh có nhu cầu. "Vì thế, hoạt động tư vấn tại gian hàng được cả học sinh và thầy cô mong đợi vì hiệu quả", thạc sĩ Tư cho hay.

Về phần mình, thạc sĩ Trần Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết hằng năm trường đều chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút học sinh tại gian hàng.

Liên hệ đăng ký gian hàng triển lãm chương trình Tư vấn mùa thi

Ban tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tiếp nhận đăng ký gian hàng từ các trường ĐH, CĐ, trung cấp, các trung tâm tư vấn du học, ngoại ngữ, tin học. Mọi thông tin đăng ký xin liên hệ:

- Khu vực TP.HCM (Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) và Đồng Nai: Chị Mỹ Quyên, email: myquyentn@gmail.com, ĐT: 0904.111.176.

- Đà Nẵng, Quảng Trị: Chị Quỳnh Lê, email: quynhlebtn@gmail.com, ĐT: 0905.604.007; anh Trần Ngọc Đức: email: tranngocducgs@gmail.com, ĐT: 0905.541.164.

- Gia Lai: Chị Trần Thị Tịnh, email: tinhbtn@gmail.com, ĐT: 0935.782.948.

- Khánh Hòa: Anh Ngọc Phúc, email: nphuctn@gmail.com, ĐT: 0905.118.885.

- Lâm Đồng: Anh Gia Bình, email: giabinhbtn@gmail.com, ĐT: 0919.550.441.

Tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức tại Trường THPT số 1 An Nhơn (TX.An Nhơn, Bình Định) chiều 15.3 và tại Nhà thi đấu đa năng TX.Sông Cầu (Phú Yên) chiều 16.3, nhiều học sinh (HS) đã nắm được thông tin mà mình quan tâm tại gian hàng tư vấn tuyển sinh.

Khám phá thêm chủ đề

