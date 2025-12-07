Điểm chuẩn y khoa và khối ngành sức khỏe 3 năm gần nhất: Cao, thấp ra sao?

Thống kê của Báo Thanh Niên, tính đến năm 2025 trên toàn quốc có khoảng 60 trường ĐH đào tạo khối ngành sức khỏe. Trong đó, 7 ngành học phổ biến nhất tại các trường chuyên về y dược là y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và điều dưỡng.

Nhiều trường công lập và ngoài công lập đa ngành chỉ đào tạo 2 ngành phổ biến là dược học và điều dưỡng.

Bài báo này thống kê điểm chuẩn của cả 7 ngành học trên trong 3 năm 2023, 2024 và 2025.

Không trường nào khối ngành sức khỏe có điểm chuẩn thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định

Số liệu cho thấy ngành y khoa và răng hàm mặt luôn có mức điểm chuẩn cao, vọt hẳn so với các ngành khác. Đặc biệt ở những trường đã đào tạo lâu đời và có uy tín như Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Y dược (ĐH Huế), Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Quân y...

Để đảm bảo chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe, nhiều năm nay, Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Các trường ĐH khối ngành này không được lấy điểm chuẩn thấp hơn điểm sàn quy định. Những trường lâu đời và uy tín thường điểm chuẩn rất cao, hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 1 đến gần 8 điểm ảnh: Ngọc Dương

Có thể thấy điểm chuẩn hầu hết các ngành sức khỏe tại các trường ĐH công lập thường cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, từ 1 đến gần 8 điểm.

Đặc biệt Trường ĐH Y Hà Nội đứng đầu về điểm chuẩn ngành y khoa các năm, có năm trên 28 điểm như 2024, 2025. Năm nay trường có điểm chuẩn cao hơn điểm sàn của Bộ tới 7,63 điểm.

Kế đến là Trường ĐH Y dược TP.HCM, 3 năm gần đây ngành y khoa đều trên 27 điểm. Năm nay ngành này có điểm trúng tuyển cao hơn điểm sàn của Bộ tới 6,84 điểm.

Điểm chuẩn ngành dược học có năm lên tới 27-28 điểm tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trong khi đó, tại khối ngoài công lập, ngành y khoa hay răng hàm mặt của một số trường ở một số năm có điểm chuẩn cao hơn ngưỡng của Bộ GD-ĐT như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Phan Châu Trinh, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, Trường ĐH Văn Lang, ĐH Phenikaa, Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội...

Nhiều ngành của nhiều trường ĐH còn lại lấy điểm chuẩn bằng với mức điểm quy định của Bộ GD-ĐT. Điều đó có nghĩa các ngành khối y dược không có trường nào lấy điểm chuẩn thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đặc biệt là các ngành đào tạo bác sĩ.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe được Bộ GD-ĐT quy định mỗi năm, căn cứ vào chất lượng điểm thi của thí sinh và tổng chỉ tiêu khối ngành này.

Cụ thể, năm 2023: y khoa, răng hàm mặt: 22,5; y học cổ truyền, dược học: 21; các ngành còn lại: 19.

Năm 2024: y khoa, răng hàm mặt: 22,5; y học cổ truyền, dược học: 21; các ngành còn lại: 19.

Năm 2025: y khoa, răng hàm mặt: 20,5; y học cổ truyền, dược học: 19; các ngành còn lại: 17.

Toàn cảnh điểm chuẩn khối ngành sức khỏe 3 năm qua

Năm 2023

Điểm chuẩn khối ngành y dược năm 2023 ẢNH: MỸ QUYÊN

Điểm chuẩn khối ngành y dược năm 2023

Năm 2024

Điểm chuẩn khối ngành y dược năm 2024 ẢNH: MỸ QUYÊN

Điểm chuẩn khối ngành y dược năm 2024 MỸ QUYÊN

Năm 2025

Điểm chuẩn khối ngành y dược năm 2025 ẢNH: MỸ QUYÊN

Điểm chuẩn khối ngành y dược năm 2025 MỸ QUYÊN