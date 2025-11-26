Cả nước có bao nhiều trường đào tạo bác sĩ và luật sư?

Tại buổi thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 2 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035 vào sáng 25.11, các đại biểu quốc hội đã thảo luận về những điểm khởi sắc cũng như hạn chế của chất lượng giáo dục ĐH, trong đó có vấn đề đào tạo bác sĩ, luật và nhiều ngành khác.

Trao đổi về những vấn đề mà các đại biểu nêu, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã nói về chủ trương không cho phép các trường ĐH không chuyên đào tạo một số lĩnh vực.

Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ, hoặc sẽ không cho phép trường không chuyên khoa luật đào tạo cử nhân luật mà có thể dạy luật như một môn phối hợp.

Vậy hiện nay toàn quốc có những trường ĐH nào đào tạo ngành y khoa (bác sĩ) và luật? Các trường phải đáp ứng quy định về chất lượng đầu vào ra sao?

31 trường đào tạo bác sĩ

Theo thống kê của Báo Thanh Niên, đến thời điểm này, trên toàn quốc có 31 trên tổng số 242 cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo bác sĩ. Trong đó, nếu tính các trường có tên "y" hoặc "y dược" và chỉ chuyên đào tạo khối ngành sức khỏe, thì có 18 trường và đa số là các trường ĐH công lập.

Đầu vào ngành y khoa và các ngành khối sức khỏe phải theo quy định của Bộ GD-ĐT. ẢNH: D.H

Cụ thể, có 16 trường ĐH công lập gồm: Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Quân y, Trường ĐH Y khoa phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Y dược (ĐH Huế), Trường ĐH Y dược (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên), Trường ĐH Y dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Hải Phòng, Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, Trường ĐH Y khoa Vinh và Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng.

2 trường thuộc khối ngoài công lập là Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột và Trường ĐH Phan Châu Trinh. Như vậy chỉ có Trường ĐH Phan Châu Trinh là không có chữ "y" hay "y dược" ở tên gọi nhưng chuyên đào tạo khối ngành sức khỏe, trong đó có ngành y khoa.

13 trường đào tạo bác sĩ còn lại đa số là các trường ĐH ngoài công lập đa ngành đa lĩnh vực. Cụ thể, 11 trường ngoài công lập gồm: Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Duy Tân, ĐH Phenikaa, Trường ĐH VinUni, Trường ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Yersin Đà Lạt, Trường ĐH Thành Đông, Trường ĐH Đại Nam.

2 trường công lập còn lại gồm: Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Trà Vinh.

Dù là trường công lập ngay ngoài công lập đào tạo bác sĩ, các trường đều phải tuân thủ quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT quy định cho khối ngành sức khỏe, đặc biệt là ngành y khoa.

98 trường đào tạo về luật

Thống kê của Báo Thanh Niên cho thấy có 98 trường ĐH trên tổng số 242 cơ sở giáo dục ĐH trên toàn quốc có đào tạo các ngành về luật.

Không đặc thù như khối ngành sức khỏe có những trường chỉ chuyên đào tạo y dược, về lĩnh vực luật, ngay cả 2 trường ĐH chuyên đào tạo về luật vẫn có thêm các ngành học khác. Chẳng hạn Trường ĐH Luật Hà Nội có thêm ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Luật TP.HCM đào tạo thêm các ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, ngôn ngữ Anh.

Số lượng trường ĐH đào tạo ngành luật tập trung các trường ĐH đa ngành, cả công lập và ngoài công lập. Trong đó, có 2 ngành phổ biến ở hầu hết các trường là luật và luật kinh tế.

Được biết bắt đầu từ năm 2025, chuẩn đầu vào chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ ĐH (gồm luật, luật hiến pháp và luật hành chính, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật kinh tế, luật quốc tế) phải đáp ứng các yêu cầu: tổng điểm xét tuyển tối thiểu đạt 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm, điểm môn toán và môn văn trong các tổ hợp xét tuyển phải từ 6 trở lên.

Vì thế, điểm chuẩn của các trường có đào tạo các ngành liên quan đến luật năm 2025 thấp nhất là 18, trong đó văn và toán không dưới 6 điểm để đảm bảo chất lượng đầu vào mà Bộ GD-ĐT quy định.

