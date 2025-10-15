Sinh viên trường ngoài công lập cạnh tranh ra sao trong thị trường lao động?

Thực tế cho thấy doanh nghiệp cần năng lực thật sự nên vẫn có sinh viên dù tốt nghiệp trường ĐH ngoài công lập được nhà tuyển dụng đánh giá cao, khẳng định được vị trí trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặt niềm tin vào khả năng của bản thân

Tôn Nữ Thục Anh (22 tuổi, Đồng Nai), vừa tốt nghiệp á khoa ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), hiện đang làm việc tại vị trí marketing của L’Oréal Việt Nam.

Tốt nghiệp chuyên văn Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), Thục Anh từng cân nhắc nhiều lựa chọn trước khi quyết định theo học tại trường ĐH công lập.

Ban đầu, cô còn e ngại về tính "mông lung" của ngành quản trị kinh doanh nhưng với niềm đam mê trải nghiệm và sự định hướng rõ ràng của thầy cô, Thục Anh dần khám phá được sự phù hợp của bản thân với ngành này. "Ngành học không chỉ cho mình kiến thức về mô hình kinh doanh, mà còn cho mình thêm cả kỹ năng mềm về việc quản trị bản thân, làm chủ bản thân," Thục Anh chia sẻ.

Thục Anh trong kỳ thực tập tại Nhật Bản ẢNH: NVCC

Và đúng như kỳ vọng, 4 năm ĐH, Thục Anh giữ GPA cao nhất khoa năm học 2023–2024, nhận học bổng tài năng 15 triệu đồng, duy trì học bổng 50% toàn khóa và hai lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trường.

Ngoài học thuật, cô còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, từng là Chủ nhiệm CLB Du Miên, phó chủ nhiệm CLB Âm nhạc, đạt á quân Tranh biện miền Nam mở rộng 2019 và là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân khấu lớn với vai trò MC, biểu diễn nhạc cụ như đàn tranh, piano, guitar...

Tinh thần dám thử thách của cô tiếp tục được khẳng định khi được vinh dự trải nghiệm thực tế qua chương trình thực tập tại Nhật Bản, và đặc biệt là thực tập tại hai tập đoàn mỹ phẩm đa quốc gia L’Oréal và Estée Lauder ngay từ khi còn là sinh viên năm 3.

“Ban đầu mình từng lo lắng vì nghĩ nhà tuyển dụng sẽ e ngại khi nghe tên một trường tư. Nhưng khi học rồi, mình thấy cũng có rất nhiều anh chị được học bổng và đều rất thành công. Mình hiểu rằng điều quan trọng không phải là trường như thế nào, những thứ mình đạt được là do niềm tin vào khả năng của bản thân", Thục Anh bày tỏ.

Ngoại ngữ chính là “chìa khóa” giúp Thục Anh tự tin hội nhập quốc tế. Từ một người từng không giỏi tiếng Anh, cô đã chủ động nâng cao khả năng qua việc làm trợ giảng tiếng Anh tại các trường THPT, học tập trong môi trường song ngữ tại UEF, trải nghiệm thực tập tại Nhật Bản.

Thục Anh đặt mục tiêu tiếp tục học cao học để mở rộng cơ hội phát triển hơn trong tương lai. “Bản thân phải được cho phép trải nghiệm những điều mới, mình mới biết điều gì hợp với mình, từ đó mới có thể định hướng đúng và nỗ lực hết sức,” Thục Anh khẳng định.

Doanh nghiệp nêu các yếu tố để tuyển dụng lao động Anh Trương Ngọc Hoàng, Giám đốc mảng giáo dục của Tập đoàn đa quốc gia Festo, chia sẻ: "Với các doanh nghiệp lớn hay các tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi không đặt nặng việc ứng viên xuất thân từ trường công hay trường tư. Thực tế, điểm mạnh của sinh viên trường tư là được học tập trong môi trường có sự đầu tư tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, đặc biệt là khả năng làm việc nhóm rất linh hoạt. Nhờ đó, các bạn sớm hình thành tác phong chuyên nghiệp, năng động, phù hợp với cách vận hành của các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, kỹ năng ngoại ngữ của nhiều bạn cũng rất tự nhiên, đây là yếu tố giúp họ được đánh giá cao trong quá trình tuyển dụng. Anh Hoàng cũng nhấn mạnh thêm: "Dù là sinh viên trường công hay trường tư, điều tiên quyết khi bước vào môi trường làm việc vẫn là thái độ cầu thị. Kế đến là khả năng ngoại ngữ, và quan trọng nhất chính là năng lực của bản thân. Các bạn trẻ, dù học ở bất kỳ môi trường nào, cũng cần nỗ lực hết mình, vì doanh nghiệp sẽ nhìn vào hoạt động và quá trình rèn luyện trong thời sinh viên. Doanh nghiệp sẽ không bao giờ đánh giá thấp hay "chê" các bạn nếu các bạn thật sự có năng lực và tinh thần cầu tiến".

Học ở đâu cũng có thể thành công

Là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Bạc Liêu, Vương Gia Kỳ Nam (21 tuổi, Cà Mau), sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Văn Lang, từng đối diện với không ít định kiến khi chọn theo học một trường ngoài công lập.

“Mình thấy có nhiều bạn chọn ngành học không thật sự đam mê, chỉ chọn theo tên trường. Nhưng với mình, đam mê và định hướng nghề nghiệp mới là điều quan trọng nhất”, Nam chia sẻ.

Nam tin rằng môi trường ĐH chỉ là điểm khởi đầu, điều quyết định nằm ở cách mỗi người chủ động học hỏi và phát triển. “Học ở đâu cũng là do chính mình, và nếu mình biết cách làm chủ bản thân, ở đâu mình cũng có thể tỏa sáng,” Nam nói.

Kỳ Nam trong một hội nghị quốc tế ẢNH: NVCC

Từ một sinh viên năm nhất đầy bỡ ngỡ, Nam từng bước khẳng định mình bằng thành tích học thuật đáng nể khi có 3 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, nghiệm thu thành công hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở loại xuất sắc, nhận học bổng VLU Talents mỗi năm và học bổng trao đổi CommTech Camp Highlight (2025) toàn phần 100% tại Indonesia, cùng nhiều dự án nghiên cứu liên ngành.

Không chỉ học giỏi, Nam còn tham gia các hoạt động như đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Communication Research, từng làm đại biểu đại diện team Factcheck Lab Vietnam VLU báo cáo tham luận tại hội thảo châu Á về phòng chống tin giả (2024). Đồng thời, Nam còn tham gia hoạt động làm MC của nhiều sự kiện trong và ngoài trường.

Sau gần 4 năm ĐH, Nam đã xác định rõ con đường tương lai khi tiếp tục học thạc sĩ và ước mơ trở thành giảng viên tại chính ngôi trường đang theo học.