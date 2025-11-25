Sẽ không cho phép trường đại học không chuyên đào tạo bác sĩ, cử nhân luật

Ngày 25.11, thảo luận về dự thảo quyết định chủ trương đầu tư 2 chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về chất lượng giáo dục, trong đó có giáo dục đại học.

Nêu ý kiến tại tổ thảo luận, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề cập tới chủ trương không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo một số lĩnh vực. Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ.

Hay như hiện nay có khoảng 90 cơ sở giáo dục có khoa luật, tới đây sẽ không cho phép trường không chuyên khoa luật đào tạo cử nhân luật mà chỉ được dạy luật như một môn phối hợp.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tổ thảo luận ẢNH: GIA HÂN

Trao đổi với Thanh Niên, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) nói rất ủng hộ chủ trương trên, đồng thời kiến nghị cần có giải pháp cụ thể nhằm triển khai vào thực tế, bởi đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu.

Theo nữ đại biểu, bất cứ ngành nghề gì nếu đào tạo ra những con người chỉ có bằng cấp mà chất lượng không tương xứng thì đều nguy hiểm cho xã hội. Riêng với ngành y có tính chất đặc thù hơn, vì trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Bà Lan đề cập tình trạng "nhà nhà làm trường y, trường dược" và bày tỏ lo lắng nếu chất lượng không theo kịp số lượng.

"Các trường muốn mở rộng tuyển sinh, nhưng bản thân giảng viên cơ hữu, điều kiện cơ sở vật chất, rồi điều kiện thực tập của sinh viên, liệu có đáp ứng được hay không", bà Lan đặt vấn đề.

Nữ đại biểu so sánh với một số quốc gia trên thế giới, đầu vào tuyển sinh có thể tương đối dễ dàng, căn cứ vào học bạ chẳng hạn, nhưng quá trình đào tạo sau đó sẽ rất khắt khe, có khi chỉ 30 - 40% số lượng người nhập học được "ra trường".

Trong khi tại Việt Nam, đâu đó vẫn còn câu chuyện "đã vào rồi, thế nào cũng ra, cũng có cái bằng". Như một số đại học đa ngành, có thêm khoa y, liệu việc đào tạo có bảo đảm chất lượng?

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Bà Lan khẳng định không phản đối việc mở rộng đào tạo ngành y, song cơ quan quản lý phải siết tiêu chuẩn cấp phép, các trường phải chú trọng khâu đào tạo, không thể chỉ chạy theo yếu tố kinh tế.

Mỗi trường đại học ngành y phải đáp ứng các điều kiện cần thiết, không chỉ đội ngũ giảng viên, mà còn cơ sở vật chất, kỹ thuật…; phải quy định rõ về sự hợp tác giữa cơ sở đào tạo với bệnh viện thực hành, chứ một bệnh viện mà ký hợp đồng với quá nhiều trường là "rất kỳ cục". Những yếu tố này nếu không được đảm bảo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng.

"Đào tạo y tế còn là trách nhiệm với xã hội. Nếu đưa ra một bác sĩ chất lượng kém thì không biết sẽ gây ra những hậu quả gì", bà Lan nêu.