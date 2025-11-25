Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Thông tuyến bảo hiểm y tế, người dân rất phấn khởi

Tuyến Phan
Tuyến Phan
25/11/2025 14:17 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, người dân rất phấn khởi về việc thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) vì không còn phải vất vả với chuyện chuyển viện, chuyển tuyến.

Sáng 25.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 2 chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến GD-ĐT và y tế giai đoạn 2026 - 2035.

Chủ tịch Quốc hội: 'Thông tuyến bảo hiểm y tế, người dân rất phấn khởi'- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận sáng nay 25.11

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp này Quốc hội rất quan tâm đến GD-ĐT, có đến 3 dự án luật sửa đổi, một nghị quyết và một chương trình mục tiêu quốc gia liên quan lĩnh vực này. "GD-ĐT được xác định là quốc sách hàng đầu, đi đôi với KH-CN", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, GD-ĐT giai đoạn tới chịu sự tác động của KH-CN, trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu về nhân sự chất lượng cao. Ngay như Quốc hội, nếu không ứng dụng AI và các tiến bộ KH-CN thì không thể hoàn thành một khối lượng lập pháp khổng lồ như vậy.

Trong bối cảnh ấy, GD-ĐT không chỉ dừng lại ở dạy tốt, học tốt theo cách truyền thống mà phải tiến hành một cuộc cách mạng về tư duy.

"Cách mạng tư duy" mà Chủ tịch Quốc hội gợi mở gồm: chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức để thi đậu sang phát triển năng lực, khả năng giải quyết vấn đề; đề cao vai trò trung tâm của giáo viên, từ người truyền dạy kiến thức sang người hướng dẫn, định hướng; từ việc dạy học trong không gian 4 bức tường sang mọi lúc mọi nơi; việc đánh giá không chỉ dựa trên điểm thi mà phải căn cứ vào sản phẩm, quá trình thực hiện…

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc coi trọng giáo dục đạo đức trong trường học. Như các quan điểm trước đây đã rất đúng đắn về "trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, tiên học lễ, hậu học văn". Phải làm sao có được những giáo viên có tâm, có tầm, đạo đức tốt, trách nhiệm cao; học sinh lấy đạo đức làm gốc rễ.

Bảo hiểm y tế phải phù hợp để người dân dễ tiếp cận

Về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần khuyến khích tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Theo đó, phải đẩy mạnh y tế dự phòng, bao gồm kiểm soát bệnh tật, tiêm chủng mở rộng, giáo dục lối sống, vệ sinh môi trường… Đây là nguyên tắc cốt lõi để giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội: 'Thông tuyến bảo hiểm y tế, người dân rất phấn khởi'- Ảnh 2.

Các đại biểu thảo luận tại tổ sáng 25.11

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội cũng nói đến mục tiêu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập, rằng đến năm 2026 phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Để làm được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, giúp người dân tin tưởng, khám bệnh tại đây.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại dự án luật BHYT (sửa đổi) được thông qua, trong đó quy định về thông tuyến BHYT mà không phân biệt địa giới hành chính. Người dân rất phấn khởi vì không còn phải chuyển viện, chuyển tuyến. Song, quá trình thực hiện cũng rất gian nan, nếu Quốc hội không quyết liệt, mạnh mẽ thì khó.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm chính sách về y tế phải xây dựng theo hình tháp. Trong đó, đáy tháp là y tế dự phòng; thân tháp là y tế chuyên sâu; đỉnh tháp là chính sách, tài chính bền vững.

Ngành y tế cũng phải ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và có các chính sách đột phá về nhân lực ngành. Đồng thời, các chính sách về BHYT cũng phải thuận tiện, phù hợp để người dân dễ tiếp cận, khi mắc bệnh thì giảm được gánh nặng viện phí, chi phí liên quan.

Về chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải có các mục tiêu đi cùng các giải pháp phù hợp. Những mục tiêu chưa khả thi thì phải cắt giảm trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nội dung của chương trình phải có các chỉ số cụ thể để đánh giá, giám sát. Sau khi chương trình được phê duyệt, cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, nhất là việc bố trí vốn.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: 'Đã mua BHYT thì đi toàn quốc đều phải được khám, thanh toán'

Chủ tịch Quốc hội: 'Đã mua BHYT thì đi toàn quốc đều phải được khám, thanh toán'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tiến tới nếu đã mua bảo hiểm y tế (BHYT) thì có thể đi toàn quốc, đến tỉnh nào, huyện nào đều được khám chữa bệnh, được thanh toán.

Khám phá thêm chủ đề

BHYT thông tuyến BHYT Chủ tịch Quốc hội Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận