Biên chế viên chức giáo dục, y tế sẽ được giữ ổn định

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương, yêu cầu khẩn trương hoàn tất đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho giai đoạn biên chế mới.

Giáo dục sẽ được giữ biên chế ổn định trong giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH:T.H

Để việc đề xuất biên chế này được triển khai thống nhất theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ đề nghị bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 theo vị trí việc làm.

Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 26.11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ lưu ý, tổng số vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương không vượt quá tổng số vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.

Giảm tối thiểu 10% biên chế viên chức

Cùng với công văn, Bộ Nội vụ gửi kèm nguyên tắc, định hướng nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 để các đơn vị có cơ sở thống nhất triển khai việc tổng hợp đề xuất biên chế theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức T.Ư.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh biên chế công chức và viên chức của giai đoạn mới đều không được vượt quá mức đã được cấp có thẩm quyền giao trong giai đoạn 2022 - 2026.

Đối với biên chế công chức, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành ở T.Ư thực hiện cắt giảm biên chế theo mức độ sắp xếp tổ chức. Những đơn vị thực hiện hợp nhất theo tổng kết Nghị quyết 18 phải giảm 15% biên chế công chức, còn các đơn vị không hợp nhất giảm 5%.

Tại địa phương, các tỉnh không sáp nhập sẽ giảm 5% tổng biên chế. Các tỉnh mới hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị phải giảm 15%; tỉnh hợp nhất từ 3 đơn vị phải giảm 20%, đồng thời có xem xét đến điều kiện kinh tế - xã hội hoặc khả năng tự cân đối ngân sách.

Riêng cấp xã, nhu cầu biên chế được xác định theo cơ cấu vị trí việc làm của từng chức danh.

Với biên chế viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành giảm tối thiểu 10% biên chế so với mức được giao đến hết năm 2026, phù hợp với lộ trình tăng tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại địa phương, 2 lĩnh vực giáo dục và y tế, biên chế sẽ được giữ ổn định, kể cả số bổ sung trong giai đoạn 2022 - 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết 71 và 72 của Bộ Chính trị.

Các lĩnh vực còn lại tiếp tục giảm tối thiểu 10%, sau khi trừ đi số biên chế viên chức giáo dục và y tế đã được giao cho các đơn vị sự nghiệp của 2 ngành này.



