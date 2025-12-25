Tuyển sinh 2026: Thêm nhiều ngành học mới

ĐH Cần Thơ

ĐH Cần Thơ vừa công bố danh mục tổ hợp xét tuyển áp dụng cho tuyển sinh ĐH chính quy từ năm 2026 và các ngành đào tạo, trong đó có 7 ngành học mới.

Theo đó, trường sử dụng khoảng 50 tổ hợp để xét tuyển vào 121 ngành học ở nhiều lĩnh vực như sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, nông nghiệp…

Năm 2026, thí sinh có thêm nhiều ngành học mới để lựa chọn tại một số trường ĐH ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, 7 ngành học mới gồm: công nghệ tài chính (A00 toán, lý, hóa; A01 toán, lý, tiếng Anh; C02 toán, văn, hóa ; D01 toán, văn, tiếng Anh); khoa học dữ liệu (A00, A01, X06 - toán, lý, tin học; X26 - toán, tiếng Anh, tin học); chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành kỹ thuật máy tính (chương trình kỹ sư tài năng - A00; A01; X06; X07- toán, lý, công nghệ công nghiệp); kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao - A00; A01; X26; X27- toán, lý, công nghệ công nghiệp; chuyên ngành đường sắt tốc độ cao thuộc ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (A00, A01, X26, X27); quản lý xây dựng (A00, A01, X26, X27); bảo vệ thực vật (chương trình chất lượng cao - A00; A01; B00 - toán, hóa, sinh; B08 - toán, sinh, tiếng Anh).

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026 với 66 ngành đào tạo, trong đó có 2 ngành học mới là khoa học máy tính và biên đạo múa.

Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn. Xét tuyển kết quả học bạ, với một trong các tiêu chí: tổng điểm trung bình môn học theo tổ hợp môn (được chọn điểm cao nhất của học kỳ 1 lớp 11/học kỳ 2 lớp 11/học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên, hoặc tổng điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên.

Xét kết hợp tổng điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT/điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 18 trở lên.

Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Bên cạnh đó, trường xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.

Các ngành thuộc khối sức khỏe (y khoa, răng hàm măt, dược học, y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng) xét theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT.

Đối với các ngành xét tuyển có tổ hợp môn năng khiếu, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét kết hợp điểm các môn cơ bản (từ điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc từ điểm học bạ THPT) với điểm thi các môn năng khiếu do trường tổ chức hoặc từ các trường ĐH khác.

Trường dự kiến tổ chức thi năng khiếu đợt 1 vào tháng 4.2026, đợt 2 trong khoảng tháng 5 đến tháng 6.2026 và đợt 3 vào tháng 7.2026.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM vừa công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó, trường sử dụng 5 phương thức gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và kết quả kỳ thi V-SAT.

Trường cũng mở thêm ngành học mới là an ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38 ngành. Đồng thời, trường tuyển sinh 4 chương trình tài năng, học hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kinh doanh quốc tế và marketing dành cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào trường.

Đối với nhóm ngành kinh tế, quản trị, công nghệ, truyền thông, thiết kế, trường sử dụng các tổ hợp môn: toán, văn lý; toán, văn, sử; toán, văn, địa; toán, văn, tiếng Anh; toán, văn, giáo dục kinh tế pháp luật; toán, văn, tin học.

Đối với ngành quan hệ quốc tế và nhóm ngành ngôn ngữ, trường sử dụng các tổ hợp: Anh, văn, toán; Anh, văn, lý; Anh, văn, sử; Anh, văn, địa; Anh, văn, giáo dục kinh tế pháp luật; Anh, văn, tin học.

Trường ĐH Hoa Sen

Năm 2026, Trường ĐH Hoa Sen mở thêm các chuyên ngành mới thuộc một số ngành. Cụ thể, chuyên ngành quản lý chuyển đổi số thuộc ngành quản trị kinh doanh; chuyên ngành kinh tế hàng không thông minh thuộc ngành kinh doanh quốc tế; chuyên ngành quản trị trải nghiệm khách hàng số thuộc ngành thương mại điện tử; chuyên ngành doanh nghiệp số và ứng dụng trong thuộc ngành trí tuệ nhân tạo.

Các ngành/chuyên ngành này đều sử dụng các tổ hợp xét tuyển gồm D01 (toán, văn, tiếng Anh), C01 (toán, văn, lý), C02 (toán, văn, hóa), B03 (toán, sinh, văn), C03 (văn, toán, sử), C04 (toán, văn, địa), X01 (toán, văn, giáo dục kinh tế pháp luật) , X02 (toán, văn, tin), X03 (toán, văn, công nghệ công nghiệp)/X04 (toán, văn, công nghệ nông nghiệp).

