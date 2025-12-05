Lịch thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 ảnh: nhật thịnh

Chiều nay (5.12), ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía nam và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025, đồng thời triển khai kế hoạch năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 thu hút hơn 152.000 thí sinh, trên 223.000 lượt đăng ký tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành phố trên cả nước. Độ giá trị, độ tin cậy của bài thi tiếp tục được củng cố và nâng cao, thể hiện qua phổ điểm ổn định và khả năng phân hóa tốt. Về chuyên môn, cấu trúc đề thi được điều chỉnh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tăng cường đánh giá năng lực tư duy, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề; phần tư duy khoa học được thiết kế gắn với tình huống thực tiễn, qua đó đo lường khả năng suy luận và khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo.

Trong năm 2025, kỳ thi này được 111 cơ sở giáo dục ĐH sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh. Riêng hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức này chiếm khoảng 56,32% chỉ tiêu. PGS-TS Trần Cao Vinh khẳng định, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 là một phương thức tuyển sinh được xã hội tin tưởng, đón nhận, minh chứng cho sự đổi mới, chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược của ĐH này trong tuyển sinh ĐH.

Định hướng kỳ thi năm 2026, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết tiếp tục nâng cao chất lượng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, an ninh cho kỳ thi. Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức 2 đợt thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời mở rộng thêm địa bàn tổ chức thi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; giữ ổn định cấu trúc đề thi, tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nội dung câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo độ tin cậy và khả năng phân loại cao; tăng cường giám sát, phòng chống gian lận; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong coi thi, chấm thi để nâng cao tính chính xác, minh bạch.

"Mục tiêu là mỗi đợt thi phải an toàn, nghiêm túc, minh bạch, đồng thời vẫn thân thiện, hỗ trợ tối đa cho thí sinh và hỗ trợ các cơ sở đào tạo tuyển chọn được những thí sinh phù hợp, chất lượng", PGS-TS Trần Cao Vinh nhấn mạnh.

Các mốc thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin về lịch thi chính thức và các mốc thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026. Theo đó, đợt 1 kỳ thi được tổ chức vào ngày 5.4.2026 và đợt 2 tổ chức vào ngày 24.5.2026.



Các mốc thời gian cụ thể như bảng sau:

Kỳ thi này năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại các địa điểm thi như năm 2025, cụ thể tại 15 tỉnh/thành phố (theo đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập), bao gồm: TP.HCM, TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho biết trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi, tăng cường trao đổi, hướng dẫn và giám sát nhằm đảm bảo cán bộ tham gia công tác tổ chức thực hiện đúng quy định, quy trình của kỳ thi, hạn chế tối đa sai sót và ngăn ngừa việc tái diễn các tình huống vi phạm đã từng xảy ra.

Đồng thời, trung tâm sẽ rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, văn bản và biểu mẫu liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi. Việc lấy ý kiến góp ý của các đơn vị phối hợp dự kiến được thực hiện vào giữa tháng 12.2025, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong triển khai.

Bộ quy định, văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi chính thức sẽ được trình phê duyệt và ban hành vào cuối năm 2025, làm cơ sở cho công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026.