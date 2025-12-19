Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Giảm một số giấy tờ liên quan đến thí sinh

Tuệ Nguyễn
19/12/2025 05:24 GMT+7

Bộ GD-ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là 'giấy báo dự thi'; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi...

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24.12.2024.

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định như trong năm 2025, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra, đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và thanh tra cấp tỉnh.

Giấy báo thi được tích hợp trong quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự thảo điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh như: hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "giấy báo dự thi" và do trường phổ thông nơi thí sinh (TS) nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "giấy chứng nhận kết quả thi" và do trường phổ thông nơi TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Cụ thể, dự thảo nêu: "Sau khi công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT, các trường phổ thông in và cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho TS. Mỗi TS được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi với mã số xác định duy nhất".

Hội đồng thi cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho TS; chỉ đạo tổ chức cấp bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; chỉ đạo tổ chức cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho TS; công bố công khai phổ điểm các môn thi, đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi với điểm trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của các trường phổ thông trong tỉnh.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, giám đốc sở GD-ĐT duyệt công nhận tốt nghiệp THPT đối với các TS đủ điều kiện và chịu trách nhiệm trước Bộ GD-ĐT về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT của tỉnh mình.

GIẢM THỜI GIAN THU NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, kỳ thi sẽ áp dụng công nghệ thông tin, nên sẽ giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng, theo đó quy định tất cả các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi, tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD-ĐT được thực hiện qua hệ thống quản lý thi để giảm bớt các việc thủ công (gửi đĩa CD qua đường bưu điện) góp phần tăng tốc độ xử lý.

HIỆU TRƯỞNG CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Tại phụ lục của dự thảo, Bộ GD-ĐT nêu những điểm cần lưu ý trong quá trình đăng ký dự thi. Trong đó, TS đăng ký dự thi trực tuyến theo quy định và nộp hồ sơ minh chứng ưu tiên cho điểm tiếp nhận hồ sơ. Sau khi hoàn thành rà soát, điểm tiếp nhận hồ sơ in phiếu đăng ký dự thi và ký tên, đóng dấu và trả một bản cho TS.

TS giữ phiếu đăng ký dự thi được bàn giao để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi.

Trước đó, sáng 10.12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục. Theo đó, học sinh học hết chương trình giáo dục THPT, đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng GD-ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT (thay vì giám đốc sở GD-ĐT như trước).

Trường hợp học sinh không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. 

Xem thêm bình luận