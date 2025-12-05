Tuyển sinh 2026: Trường ĐH nào bỏ, giữ tổ hợp C00?

Trường khxh hàng đầu không dùng tổ hợp C00 xét nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH-NV), ĐH Quốc gia Hà Nội, đã quyết tâm theo đuổi kế hoạch không dùng tổ hợp C00 để xét tuyển với nhiều ngành KHXH-NV.

Theo thông báo mới đây của Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội, trong dự kiến phương án tuyển sinh ĐH 2026 nhà trường giảm đáng kể số ngành dùng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) để xét tuyển.

Cụ thể, năm 2026, Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 30 ngành, trong đó có 15 ngành không dùng tổ hợp C00, 15 ngành dùng tổ hợp C00. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với năm 2025 - năm có 26/28 ngành xét tổ hợp C00 (chỉ có 2 ngành Nhật Bản học và Đông Nam Á học không xét tổ hợp C00).

Trong khi đó, tất cả 30 mã ngành tuyển sinh của nhà trường đều dùng tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh). Thậm chí, có 12 mã ngành thì điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2 (18 ngành còn lại nhân đôi điểm môn văn).

Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Phương án tuyển sinh ĐH 2026 của trường giảm đáng kể số ngành dùng tổ hợp C00 ẢNH: QUỲNH DUNG

PGS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội, nói: "Đây là tính toán phù hợp với 2 nhóm ngành đào tạo cơ bản và ứng dụng của nhà trường, nhằm gia tăng số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, thực hiện chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong đào tạo".

Ngoài ra, có 3 tổ hợp năm 2025 được sử dụng nhưng năm 2026 nhà trường không dùng nữa: C03 (toán, văn, sử), C04 (toán, văn, địa), X78 (văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật). "Việc giảm các tổ hợp trong một ngành, chương trình đào tạo để tập trung vào các môn thi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của các ngành, chương trình đào tạo", PGS Đặng Hồng Sơn nói.

Được biết, ý tưởng không dùng tổ hợp C00 để xét đã được Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội dự định thực hiện từ mùa tuyển sinh năm 2025. Theo thông báo ngày 4.6, trong số 28 mã ngành tuyển sinh năm 2025 nhà trường sẽ chỉ dùng tổ hợp C00 để xét tuyển cho 9 mã ngành (năm 2024 có 24 mã ngành sử dụng tổ hợp C00). Một loạt ngành vốn dĩ xem C00 là tổ hợp gốc như báo chí, quan hệ công chúng, tâm lý học, văn hóa học, Việt Nam học, xã hội học, công tác xã hội… không còn dùng tổ hợp C00.

Tuy nhiên, việc này đã khiến dư luận học sinh, phụ huynh phản ứng. Bộ GD-ĐT cũng có công văn đề nghị các trường lưu ý "tính thời điểm" khi thông báo bỏ xét tổ hợp C00 với những ngành trước đây vốn dĩ vẫn dùng tổ hợp này (thông báo vào thời điểm gần đến ngày thi tốt nghiệp THPT). Vì vậy, ngay sau đó Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia đã phát đi thông báo mới, bổ sung tổ hợp C00 cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT cho 17 ngành đào tạo của nhà trường, nâng tổng số ngành dùng tổ hợp C00 để xét là 26 (trên tổng số 28 ngành).

Khi đó, trao đổi với Báo Thanh Niên, lãnh đạo Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết nhà trường sẽ tiếp tục quay lại dự định này cho kỳ tuyển sinh ĐH 2026, nhưng rút kinh nghiệm năm 2025, nhà trường sẽ thông báo sớm, ngay sau khi tổng kết tuyển sinh ĐH năm 2025.

N HIỀU TRƯỜNG HẠN CHẾ TỔ HỢP C00

Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội không phải là trường đầu tiên "nói không" với tổ hợp C00 khi xét tuyển các ngành KHXH.

Một cán bộ quản lý tuyển sinh Học viện Báo chí và tuyên truyền cho biết, những năm trước nhà trường chỉ dùng tổ hợp C00 để xét ngành lịch sử (chuyên ngành lịch sử Đảng). Nhưng từ năm 2025, ngay cả với chuyên ngành này nhà trường cũng không dùng tổ hợp C00 nữa mà chỉ xét các tổ hợp D14 (văn, sử, tiếng Anh), C03 (văn, sử, toán), X71 (văn, sử, tin học), C19 (văn, sử, giáo dục kinh tế và pháp luật), trong đó môn sử được tính hệ số 2. Như vậy, môn địa được thay thế bằng một trong các môn tiếng Anh, toán, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Vị cán bộ này chia sẻ: "Hiện Ban Quản lý đào tạo bồi dưỡng đang giúp lãnh đạo học viện soạn dự thảo dự kiến phương án tuyển sinh 2026, theo kế hoạch là tuần sau sẽ công bố. Cán bộ chuyên môn sẽ phải phân tích rất kỹ dựa trên các thông số mà học viện có, để việc lựa chọn sử dụng tổ hợp nào là mang lại lợi ích tốt nhất cho thí sinh và cho chất lượng tuyển sinh".

Các trường ĐH tại TP.HCM cũng có trường quyết định không sử dụng tổ hợp xét tuyển truyền thống C00 trong tuyển sinh năm 2026, ví dụ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Trường dự kiến quy định tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn, trong đó 2 môn bắt buộc theo quy định của trường. Môn thứ 3 thí sinh được lựa chọn một trong số các môn còn lại do trường quy định.

Năm tới, trường dự kiến điều chỉnh nhóm môn cốt lõi trong tổ hợp môn xét tuyển nhóm ngành pháp luật. Cụ thể, năm 2025 thí sinh xét tuyển nhóm ngành luật được lựa chọn một trong 2 nhóm môn cốt lõi là văn và sử, hoặc toán và tiếng Anh. Nhưng năm 2026, trường dự kiến điều chỉnh chỉ còn một tổ hợp môn cốt lõi gồm tiếng Anh và toán. Với điều chỉnh này, nhóm ngành pháp luật của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không còn xét tuyển tổ hợp môn C00. Lý giải sự điều chỉnh nói trên, đại diện nhà trường cho rằng nhằm đảm bảo quy định các môn chung giữa các tổ hợp phải chiếm ít nhất 50% trọng số tính điểm xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH từ năm 2026.

Thí sinh xem thông tin điểm chuẩn xét tuyển vào ĐH ảnh: Đào Ngọc Thạch





Vẫn duy trì xét tuyển tổ hợp C00 vì sự cần thiết

Trong khi đó, nhiều trường ĐH vốn sử dụng tổ hợp C00 trong xét tuyển các năm trước cho biết sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2026.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết trường dự kiến giữ tổ hợp C00 trong tuyển sinh năm tới. Như năm 2025, tổ hợp văn - sử - địa được sử dụng để xét tuyển nhiều ngành như: giáo dục học, quản lý giáo dục, triết học, tôn giáo học, lịch sử, ngôn ngữ học, văn học, văn hóa học, xã hội học, nhân học, tâm lý học, địa lý học, báo chí…

Tổ hợp C00 cũng được sử dụng để tuyển sinh hầu hết các ngành của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhiều năm nay. Nói về dự định năm 2026, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Đào tạo, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế nhà trường, khẳng định không có điều chỉnh nào liên quan đến tổ hợp môn xét tuyển này. Theo ông Tùng, việc sử dụng tổ hợp này để xét tuyển là cần thiết bởi đặc thù đào tạo các ngành của trường. Người học cần có kiến thức nền vững chắc về văn, sử, địa để có thể học tốt các ngành của trường.

Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết trường tiếp tục sử dụng C00 để xét tuyển nhiều ngành trong năm tới như: luật, du lịch, luật kinh tế, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Trường ĐH Thủ Dầu Một cũng dự kiến sử dụng tổ hợp này để xét tuyển các ngành như: truyền thông đa phương tiện, du lịch, giáo dục học, tâm lý học, công tác xã hội, luật…